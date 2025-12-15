Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3041183
Zee SalaamIndian Muslim

‘अतहर मुसलमान था इसलिए...!’ नवादा मॉब लिंचिंग पर भड़के ओवैसी, 8 आरोपी गिरफ्तार

Nawada Mob Lynching Case: बिहार के नवादा जिले में 5 दिसंबर को मोहम्मद अतहर हुसैन को भीड़ ने इतनी बेरहमी से पीटा कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए. बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस बीच, असदुद्दीन ओवैसी ने अतहर हुसैन मॉब लिंचिंग मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Dec 15, 2025, 08:26 AM IST

Trending Photos

‘अतहर मुसलमान था इसलिए...!’ नवादा मॉब लिंचिंग पर भड़के ओवैसी, 8 आरोपी गिरफ्तार

Owaisi on Nawada Mob Lynching: बिहार के नवादा ज़िले में मोहम्मद अतहर हुसैन नाम के एक कपड़े बेचने वाले को आठ लोगों की भीड़ ने मॉब लिंचिंग की. यह घटना 5 दिसंबर को रोह पुलिस स्टेशन के तहत भट्टा गांव में हुई. अथर नालंदा ज़िले के लेहरी पुलिस स्टेशन के तहत गगनडीह इलाके का रहने वाला था और पिछले 20 सालों से नवादा इलाके में घर-घर कपड़े बेचकर अपने परिवार का गुज़ारा कर रहा था. इस घटना को लेकर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर हमला बोला है.

ओवैसी ने एक्स पर लिखा, "मोहम्मद अतहर, एक कपड़े बेचने वाले व्यापारी को एक भीड़ ने नंगा किया, उनके कान काट दिए और गरम लोहे के रॉड से उन पर निशान बनाया. उनसे 18,000 भी लूटे गए. उन्हें इतना मारा गया कि उनकी मौत हो गई. पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ़्तार किया है, लेकिन कई और अभी भी फ़रार हैं. अतहर के साथ यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वे मुसलमान हैं. आज मुसलमान भारतीय इतिहास के एक ख़ौफ़नाक वक़्त से गुज़र रहा है. हमारा अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है."

क्या है पूरा मामला
दरअसल, घटना के दो दिन बाद 7 दिसंबर को कपड़े के व्यापारी अतहर हुसैन ने कैमरे पर अपना दर्दनाक बयान रिकॉर्ड करवाया. अथर ने साफ-साफ बताया कि डुमरी गांव से लौटते समय उन्हें 6 से 7 नशे में धुत युवकों ने रोका. उन्होंने पहले उनका नाम पूछा और जैसे ही उन्होंने अपना नाम बताया, आरोपियों ने जबरदस्ती उन्हें उनकी मोटरसाइकिल से नीचे खींच लिया. फिर उन्होंने उन्हें लूटा, उनके हाथ-पैर बांध दिए और एक कमरे में बंद कर दिया. इसके बाद उनलोगों ने प्राइवेट पार्ट में पेट्रॉल डाल दिया. नंगा कर दिया फिर पिटाई की. इसके बाद एक शख्स ने उनका कान काट लिया. इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

यह भी पढ़ें:- गर्म लोहे से दागा, उंगलियां तोड़ीं; बिहार के नवादा में अतहर हुसैन की मॉब लिंचिंग

8 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी

मोहम्मद अतहर हुसैन की मॉब लिंचिंग के मामले में पुलिस ने अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में श्री यादव, रंजन यादव, केदार यादव, गरीबान यादव, यदु यादव और चंदन यादव शामिल हैं. इसके अलावा दो नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस  बाकी फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. 

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Asaduddin Owaisi on Nawada Mob LynchingNawada Mob Lynching Case

Trending news

Asaduddin Owaisi on Nawada Mob Lynching
‘अतहर मुसलमान था इसलिए...!’ नवादा मॉब लिंचिंग पर भड़के ओवैसी, 8 आरोपी गिरफ्तार
Pakistan News
‘मौत या आज़ादी’, इमरान खान के बयान से पाकिस्तान की सियासत में भूचाल
australia news
बॉन्डी बीच का असली हीरो; अहमद ने आतंकी से हथियार छीन बचाईं कई बेगुनाहों की जानें
Delhi News
मेंटेनेंस नहीं तो भी छत मिलेगी; बीवी के अधिकार पर दिल्ली हाईकोर्ट की दो टूक
Bangladesh news
हसीना के बयान से बौखलाई बांग्लादेश सरकार, भारत के सामने दर्ज कराई शिकायत
Kerala News
त्रिशूर में टूटा सियासी मिथक, BJP की मुस्लिम उम्मीदवार ने कांग्रेस से छीनी सीट
Pakistan News
इमरान खान की तन्हा कैद पर पूर्व पत्नी जेमिमा की पुकार, एलन मस्क से लगाई मदद की गुहार
US News
शांति के ठेकेदार अमेरिका में नफरत का नंगा नाच, वर्जीनिया में मस्जिद से लौट रही मुस्ल
Bangladesh news
बांग्लादेश चुनाव से पहले सड़कों पर खूनी संघर्ष, ढाका के निर्दलीय उम्मीदवार की हत्या
Election Commission of India
भारत के 51 करोड़ वोटर्स शक के दायरे में, SIR ने क्यों बढ़ा दी लोकतंत्र की धड़कन?