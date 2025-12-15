‘अतहर मुसलमान था इसलिए...!’ नवादा मॉब लिंचिंग पर भड़के ओवैसी, 8 आरोपी गिरफ्तार

Owaisi on Nawada Mob Lynching: बिहार के नवादा ज़िले में मोहम्मद अतहर हुसैन नाम के एक कपड़े बेचने वाले को आठ लोगों की भीड़ ने मॉब लिंचिंग की. यह घटना 5 दिसंबर को रोह पुलिस स्टेशन के तहत भट्टा गांव में हुई. अथर नालंदा ज़िले के लेहरी पुलिस स्टेशन के तहत गगनडीह इलाके का रहने वाला था और पिछले 20 सालों से नवादा इलाके में घर-घर कपड़े बेचकर अपने परिवार का गुज़ारा कर रहा था. इस घटना को लेकर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर हमला बोला है.

ओवैसी ने एक्स पर लिखा, "मोहम्मद अतहर, एक कपड़े बेचने वाले व्यापारी को एक भीड़ ने नंगा किया, उनके कान काट दिए और गरम लोहे के रॉड से उन पर निशान बनाया. उनसे 18,000 भी लूटे गए. उन्हें इतना मारा गया कि उनकी मौत हो गई. पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ़्तार किया है, लेकिन कई और अभी भी फ़रार हैं. अतहर के साथ यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वे मुसलमान हैं. आज मुसलमान भारतीय इतिहास के एक ख़ौफ़नाक वक़्त से गुज़र रहा है. हमारा अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है."

क्या है पूरा मामला

दरअसल, घटना के दो दिन बाद 7 दिसंबर को कपड़े के व्यापारी अतहर हुसैन ने कैमरे पर अपना दर्दनाक बयान रिकॉर्ड करवाया. अथर ने साफ-साफ बताया कि डुमरी गांव से लौटते समय उन्हें 6 से 7 नशे में धुत युवकों ने रोका. उन्होंने पहले उनका नाम पूछा और जैसे ही उन्होंने अपना नाम बताया, आरोपियों ने जबरदस्ती उन्हें उनकी मोटरसाइकिल से नीचे खींच लिया. फिर उन्होंने उन्हें लूटा, उनके हाथ-पैर बांध दिए और एक कमरे में बंद कर दिया. इसके बाद उनलोगों ने प्राइवेट पार्ट में पेट्रॉल डाल दिया. नंगा कर दिया फिर पिटाई की. इसके बाद एक शख्स ने उनका कान काट लिया. इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

8 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी

मोहम्मद अतहर हुसैन की मॉब लिंचिंग के मामले में पुलिस ने अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में श्री यादव, रंजन यादव, केदार यादव, गरीबान यादव, यदु यादव और चंदन यादव शामिल हैं. इसके अलावा दो नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस बाकी फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.