मल्लाह का बेटा डिप्टी CM बन सकता है, लेकिन मोहम्मद का नहीं! Owaisi का जोरदार हमला

Asaduddin Owaisi in Bihar: एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला है. बीते रोज ईस्ट चंपारण के ढाका में एक रैली के दौरान उन्होंने कहा कि एक मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बन सकता है, लेकिन मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता है. ओवैसी राणा रणजीत के लिए कैंपेन करने पहुंचे थे.

क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी?

असदुद्दीन ओवैसी ने रैली को खिताब करते हुए बोले,"मैं अल्पसंख्यक समाज को एक पैगाम दे रहा हूं. तीन फीसद हैं वह और उनकी ताकत को महसूस करो आप, उनसे कुछ सबक हासिल करो और साथ ही उनकी हिम्मत देखो कि कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो उपमुख्यमंत्री हमारा होगा."

ओवैसी ने आगे कहा,"अगर मल्लाह का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है तो क्या आदम का बेटा उपमुख्यमंत्री नहीं बन सकता है क्या? अगर मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बन सकता है, तो क्या मोहम्मद का बेटा डिप्टी सीएम नहीं बन सकता है क्या? मेरे भाईयों फैसला आपको करना है. तीन फीसद हैं, 17 फीसद हैं और 14 फीसद हैं."

टिकट बंटवारे पर उठाए सवाल

मुसलमानों को टिकट देने पर सवाल उठाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 14 फीसद तेजस्वी हैं, आप उन्हें 36 फीसद टिकट देते हैं. जो 17 फीसद हैं, उनको लॉलीपॉप दिया है, और कहा कि बेटा चूसते रहना. तुम 14 फीसद और टिकट देते हो 36 फीसद और हमें बोलते हो कि दरी बिछाओ, दरी बिछाओ.

ओवैसी उठाते आ रहे हैं सवाल

बता दें, असदुद्दीन ओवैसी बिहार में महागठबंधन के जरिए मुसलमानों को टिकट देने पर काफी वक्त से सवाल उठाते आ रहे हैं. उनका कहना है कि जितनी बिहार में मुसलमानों की आबादी है, उतना उन्हें हक नहीं दिया जा रहा है. गौरतलब है कि बिहार में दिसंबर के महीने में चुनाव होने हैं. ऐसे में मुसमानों का सियासत में भागेदारी का मुद्दा तूल पकड़ा हुआ हैय