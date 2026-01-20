बांगाल विधानसभा चुनाव में होगी AIMIM की एंट्री! ओवैसी के बयान से कहीं ख़ुशी कहीं गम

Asaduddin Owaisi on Bengal Election: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Asaduddin Owaisi on West Bengal Election 2026: हाल ही में महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने शानदार प्रदर्शन किया. इस चुनाव में AIMIM के 126 प्रतिनिधियों ने जीत हासिल की. इस शानदार प्रदर्शन के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है.
सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव (2026) लड़ने पर बड़ी बात कही है. उन्होंने बीते मंगलवार (20 जनवरी) को कहा कि हमें चुनाव लड़ने में जितना मजा आता है, उतना किसी को नहीं आता होगा. उन्होंने आगे कहा कि वे बंगाल चुनाव के संबंध में अपने सभी पत्ते सही समय पर खोलेंगे.
असदुद्दीन ओवैसी ने एक मीडिया इंटरव्यू में बंगाल चुनाव से जुड़े सवाल पर कहा कि उनकी पार्टी की तरफ से आदिल हसन बंगाल गए और वहां पर पांच दिनों तक रहे. उन्होंने आगे कहा कि वह आदिल हसन से इस संबंध में बातचीत करेंगे, उसके बाद पार्टी निर्णय लेगी कि हमें चुनाव लड़ना है या नहीं.
गौरतलब है कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में AIMIM की शानदार प्रदर्शन ने कई पार्टियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. AIMIM पार्टी की तरफ बहुत ही तेजी के साथ मुस्लिम वोटरों का रुझान बढ़ रहा है, और मुस्लिम समाज से AIMIM को भरपूर वोट भी मिल रहे हैं. हालांकि यह पैटर्न वहां लागू हो रहे हैं, जहां AIMIM मजबूत है और मुस्लिम समाज के पास दूसरा कोई मजबूत दावेदार नहीं हो.
वरना बिहार विधानसभा चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव वहां मुस्लिम समाज ने कांग्रेस समेत सभी सेक्युलर दलों को वोट किया है. इन सभी में भी वहीं फैक्टर लागू होते हैं, जहां जिस सेक्युलर दलों के प्रतिनिधि मजबूत है, वहां मुस्लिम समाज के लोग उस प्रतिनिधि को वोट कर रहे हैं. हालांकि इस दौरान कई सीटों पर मुस्लिम वोटों का बटवारा भी देखने को मिलता है, जिसका फायदा सीधे तौर पर BJP को मिलता है.