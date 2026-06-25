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'SIR प्रक्रिया में वोटरों पर बढ़ रहा बोझ'; AIMIM प्रमुख ओवैसी ने उठाए गंभीर सवाल

Owaisi Criticism On Telangana SIR: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में चुनाव आयोग की वोटर सत्यापन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि कई जरूरी दस्तावेज राज्य में उपलब्ध ही नहीं हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी हो सकती है. उन्होंने आधार के साथ पैन कार्ड को भी मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने की मांग की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 25, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:27 PM IST
'SIR प्रक्रिया में वोटरों पर बढ़ रहा बोझ'; AIMIM प्रमुख ओवैसी ने उठाए गंभीर सवाल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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