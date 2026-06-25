राज्य चुनें
Owaisi Criticism On Telangana SIR: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में चल रही चुनाव आयोग (EC) की स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने वोटरों की पहचान वेरिफ़ाई करने की मौजूदा ज़रूरतों को बहुत ज़्यादा बोझिल और लोगों को बाहर रखने वाला बताया है. गुरुवार (25 जून) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उन नागरिकों के सामने आने वाली बड़ी मुश्किलों का ज़िक्र किया जिनके नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं हैं. ओवैसी के मुताबिक, EC की 12 तय डॉक्युमेंट्स में से कोई एक जमा करने की शर्त अव्यावहारिक है, क्योंकि उनमें से चार डॉक्युमेंट्स या तो मौजूद ही नहीं हैं या राज्य के प्रशासनिक ढांचे के हिसाब से बेकार हैं.
असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि लिस्ट में नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न (NRC) जैसे डॉक्युमेंट्स शामिल हैं, जो तेलंगाना में कभी नहीं हुआ, और परमानेंट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट या फ़ैमिली रजिस्टर सिस्टम, जो राज्य में जारी नहीं किए जाते. उन्होंने कहा, "हमने चुनाव आयोग (EC) से उन वोटरों के लिए 12 डॉक्युमेंट्स जमा करने की शर्त कम करने का अनुरोध किया था जिनके नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं हैं और न ही उनके पिता, माता, दादा या दादी के नाम हैं। 12 मंज़ूर डॉक्युमेंट्स में से एक NRC है, जो तेलंगाना में नहीं हुआ, इसलिए वह विकल्प उपलब्ध नहीं है. दूसरा परमानेंट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट है, जो तेलंगाना में जारी नहीं किया जाता, इसलिए वह विकल्प भी उपलब्ध नहीं है। तेलंगाना में फ़ैमिली रजिस्टर सिस्टम भी नहीं है. अकेले आधार को मान्य डॉक्युमेंट के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता है."
ये बातें ऐसे समय में कही गई हैं जब तेलंगाना में SIR प्रक्रिया आज शुरू हो रही है, जिसमें बूथ लेवल ऑफ़िसर (BLO) घर-घर जाकर एन्यूमरेशन फ़ॉर्म बांट रहे हैं. ड्राफ़्ट लिस्ट 31 जुलाई को पब्लिश होनी है, दावे और आपत्तियों का दौर 31 जुलाई से 30 अगस्त तक चलेगा, और फ़ाइनल वोटर लिस्ट 1 अक्टूबर को पब्लिश होगी. पहचान के लिए आधार कार्ड के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के बावजूद, ओवैसी ने तर्क दिया कि EC इसे अकेले मान्य डॉक्युमेंट के तौर पर स्वीकार करने से इनकार करता है. उन्होंने सुझाव दिया कि आयोग को इसके बजाय पैन कार्ड स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस और फ़ूड सिक्योरिटी कार्ड जैसे राज्य द्वारा जारी अन्य डॉक्युमेंट्स की तरह ये भी भरोसेमंद हैं. "12 डॉक्युमेंट्स में से चार असल में उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए सिर्फ़ आठ ही बचे हैं.
2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद गलतियों की सजा आज के वोटरों को क्यों?
उन्होंने कहा, "हमने EC से PAN कार्ड स्वीकार करने का अनुरोध किया था क्योंकि कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस या खाद्य सुरक्षा कार्ड जैसे डॉक्युमेंट्स के आधार पर वोट दे सकता है. हालाँकि, EC ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया." ओवैसी ने 2002 की वोटर लिस्ट में "कई गड़बड़ियों" की ओर इशारा किया, जिसे EC ने मैन्युअल रूप से तैयार किया था. उन्होंने पारिवारिक रिश्तों पर EC के मानदंडों पर भी सवाल उठाए. ओवैसी ने मैन्युअल रूप से तैयार 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद गलतियों, जैसे स्पेलिंग की गलतियाँ या परिवार में पीढ़ियों के बीच उम्र के अंतर के बारे में मनमाने मानदंडों के लिए मौजूदा वोटरों को दंडित करने पर EC की आलोचना की.
स्पेलिंग की गलतियों के लिए आज वोटरों को कैसे दंडित किया जा सकता है?
उन्होंने कहा, "अगर उस लिस्ट में स्पेलिंग की गलतियाँ हैं, तो EC द्वारा की गई गलतियों के लिए आज वोटरों को कैसे दंडित किया जा सकता है? कौन सा कानून कहता है कि अगर किसी परिवार में छह बच्चे हैं, तो उनके नाम शामिल नहीं किए जा सकते? माता-पिता और बच्चों के बीच 15 साल का उम्र का अंतर, और दादा-दादी/नाना-नानी और पोते-पोतियों/नातिन-नातिनों के बीच 40 साल का अंतर स्वीकार्य नहीं है. इन्हें गड़बड़ियाँ कैसे माना जा सकता है?"