असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि लिस्ट में नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न (NRC) जैसे डॉक्युमेंट्स शामिल हैं, जो तेलंगाना में कभी नहीं हुआ, और परमानेंट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट या फ़ैमिली रजिस्टर सिस्टम, जो राज्य में जारी नहीं किए जाते. उन्होंने कहा, "हमने चुनाव आयोग (EC) से उन वोटरों के लिए 12 डॉक्युमेंट्स जमा करने की शर्त कम करने का अनुरोध किया था जिनके नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं हैं और न ही उनके पिता, माता, दादा या दादी के नाम हैं। 12 मंज़ूर डॉक्युमेंट्स में से एक NRC है, जो तेलंगाना में नहीं हुआ, इसलिए वह विकल्प उपलब्ध नहीं है. दूसरा परमानेंट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट है, जो तेलंगाना में जारी नहीं किया जाता, इसलिए वह विकल्प भी उपलब्ध नहीं है। तेलंगाना में फ़ैमिली रजिस्टर सिस्टम भी नहीं है. अकेले आधार को मान्य डॉक्युमेंट के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता है."