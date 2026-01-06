ओवैसी ने मोदी सरकार से मांगा 'लव जिहाद' पर डेटा, बौखला गए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह

Asaduddin Owaisi on Love Jihad Controversy: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के अमरावती में एक भाषण के दौरान कहा कि सरकार लव जिहाद का डेटा संसद में पेश करे. उन्होंने कहा कि सरकार जिन राज्यों में लव जिहाद का दावा करती है, वहां के डेटा पेश करे.

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि अगर कोई व्यस्क युवक और युवती अपनी मर्जी से फैसला ले रहा है, तो उसमें हमारी सहमति और असहमति का कोई मतलब नहीं है. इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने पटलवार करते हुए विवादित और आपत्तिजक बयान दिया.

अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले गिरिराज सिंह ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर "जिहादी मानसिकता" को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. मंगलवार (6 जनवरी) को पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ओवैसी को लव जिहाद का डेटा संसद में पेश करने की मांग से पहले हैदराबाद में इस प्रकार की मांग करनी चाहिए, जहां AIMIM का राजनीतिक प्रभाव है. गिरिराज सिंह ने कहा कि "यह प्यार के नाम पर लव जिहाद नहीं है. यह एक गजवा-ए-हिंद है." गिरिराज ने कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद- यह जिहादों की एक सीरीज है.

गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर जिन्ना का भूत भारत में किसी के अंदर घुस गया है, तो वह कामयाब नहीं होगा. उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक विचारधारा विभाजनकारी सोच पर आधारित है. उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि देश को फिर से बांटने के लिए किसी भी ताकत को इजाजत नहीं दी जाएगी.

गौरतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी ने अमरावती में भाषण के दौरान सरकार पर रोजगार जैसे मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लव जिहाद का मुद्दा उछालने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि इस देश के युवाओं को नौकरी चाहिए, लेकिन इसके बजाय, आप युवाओं का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं.

