Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3065769
Zee SalaamIndian Muslimओवैसी ने मोदी सरकार से मांगा लव जिहाद पर डेटा, बौखला गए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह

ओवैसी ने मोदी सरकार से मांगा 'लव जिहाद' पर डेटा, बौखला गए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह

Owaisi on Love Jihad Controversy: लव जिहाद के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार लव जिहाद का डेटा संसद में पेश करें. असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह प्यार के नाम पर लव जिहाद नहीं, बल्कि गजवा-ए-हिंद चल रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 06, 2026, 08:22 PM IST

Trending Photos

असदुद्दीन ओवैसी के बयान से बौखलाये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (फाइल फोटो)
असदुद्दीन ओवैसी के बयान से बौखलाये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (फाइल फोटो)

Asaduddin Owaisi on Love Jihad Controversy: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के अमरावती में एक भाषण के दौरान कहा कि सरकार लव जिहाद का डेटा संसद में पेश करे. उन्होंने कहा कि सरकार जिन राज्यों में लव जिहाद का दावा करती है, वहां के डेटा पेश करे. 

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि अगर कोई व्यस्क युवक और युवती अपनी मर्जी से फैसला ले रहा है, तो उसमें हमारी सहमति और असहमति का कोई मतलब नहीं है. इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने पटलवार करते हुए विवादित और आपत्तिजक बयान दिया. 

अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले गिरिराज सिंह ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर "जिहादी मानसिकता" को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. मंगलवार (6 जनवरी) को पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ओवैसी को लव जिहाद का डेटा संसद में पेश करने की मांग से पहले हैदराबाद में इस प्रकार की मांग करनी चाहिए, जहां AIMIM का राजनीतिक प्रभाव है. गिरिराज सिंह ने कहा कि "यह प्यार के नाम पर लव जिहाद नहीं है. यह एक गजवा-ए-हिंद है." गिरिराज ने कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद- यह जिहादों की एक सीरीज है.

Add Zee News as a Preferred Source

गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर जिन्ना का भूत भारत में किसी के अंदर घुस गया है, तो वह कामयाब नहीं होगा. उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक विचारधारा विभाजनकारी सोच पर आधारित है. उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि देश को फिर से बांटने के लिए किसी भी ताकत को इजाजत नहीं दी जाएगी.

गौरतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी ने अमरावती में भाषण के दौरान सरकार पर रोजगार जैसे मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लव जिहाद का मुद्दा उछालने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि इस देश के युवाओं को नौकरी चाहिए, लेकिन इसके बजाय, आप युवाओं का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: क्या UP में दोहराया जा रहा बिहार फार्मूला; मुस्लिम बहुल जिलों में SIR लिस्ट से काटे गए रिकॉर्ड वोटर्स के नाम?

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Asaduddin OwaisiGiriraj Singhlove jihad newsmuslim news

Trending news

Asaduddin Owaisi
ओवैसी ने BJP सरकार से मांगा लव जिहाद पर डेटा, बौखला गए मंत्री गिरिराज सिंह
UP News
क्या UP में दोहराया जा रहा बिहार फार्मूला; SIR लिस्ट से काटे गए मुस्लिम वोटर के नाम!
West Bengal news
भागलपुर में फारूक नाम के शख्स को भीड़ ने की जिंदा जलाने की कोशिश; इस तरह बची जान!
Pakistan Court Verdict
पाकिस्तान में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत, 12 आरोपी बरी
West Bengal news
क्रिकेटर शमी UP नहीं, पश्चिम बंगाल के हैं निवासी; SIR फॉर्म में खामी पर हुए तलब !
Bangladesh General Election 2026
Bangladesh Election:ओपिनियन पोल में BNP को मिल रही बहुमत,इस पार्टी की बढ़ी मुश्किलें
Akhlaq Murder Case
UP News: अखलाक लिंचिंग केस की सुनवाई आज क्यों टली? जानें पूरा मामला
Sambhal news
Sambhal News: तालाब की जमीन पर बनी मस्जिद और तीन भाइयों के घर पर चला बुलडोजर
Minor Spy Arrest in Punjab
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के जाल में फंस रहे छोटे बच्चे,पुलिस ने किया बड़ा खुलासा
Nepal news
नेपाल में भी उन्मादी भीड़ का हथियार बन रहा 'जय श्री राम'का नारा; निशाने पर मुसलमान