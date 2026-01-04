Advertisement
Zee SalaamIndian Muslim'अगर ट्रंप मादुरो को ला सकते हैं, तो मसूद अजहर को क्यों नहीं?' ओवैसी की PM मोदी से बड़ी मांग

Asaduddin Owaisi on Narendra Modi: असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला से मादुरो को ला सकते हैं, तो भारत पाकिस्तान से मसूद अजहर को क्यों नहीं ला सकता?

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Jan 04, 2026, 11:22 AM IST

Asaduddin Owaisi on Narendra Modi: अमेरिका ने 3 दिसंबर की सुबह वेनेजुएला पर हमला किया, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क ले गया. इस घटना के बाद लोकसभा सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री 26/11 मुंबई हमलों के कथित दोषियों को पाकिस्तान से भारत लाएं.

दरअसल, मुंबई में नगर निगम और पंचायत चुनाव हो रहे हैं. इसी सिलसिले में असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार के तहत मुंबई के गोवंडी इलाके में एक जनसभा को संबोधित करने गए थे. अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया ने देखा है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने और उन्हें अमेरिका लाने के लिए अपनी सेना वेनेजुएला भेजी थी. ओवैसी ने कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं, तो भारतीय प्रधानमंत्री को भी हिम्मत दिखानी चाहिए.

ओवैसी का हमला
ओवैसी ने सीधे नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा कि 26/11 मुंबई हमलों की साजिश रचने वाले अभी भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं. मोदी जी, हम आपसे कह रहे हैं कि जिन ज़ालिमों ने मुंबई की सड़कों पर बेगुनाह लोगों को मारने की साजिश रची, आप पाकिस्तान जाएं, उन्हें पकड़ें और भारत लाएं. AIMIM चीफ ने आगे कहा कि अगर ट्रंप वेनेजुएला जैसे संप्रभु देश के राष्ट्रपति को अमेरिका लाने का दावा कर सकते हैं, तो भारत को भी अपने नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए वैसा ही संकल्प दिखाना चाहिए. 

क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि शनिवार सुबह वेनेजुएला की राजधानी काराकास में भीषण हमले के बाद और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि निकोलस मादुरो को एक अमेरिकी ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया और रविवार को अमेरिका लाया गया. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन दावों की कोई स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. ओवैसी ने इस पूरी घटना को भारत की विदेश और सुरक्षा नीति से जोड़ते हुए कहा कि देश के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि 26/11 हमलों के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए.

