नहीं-नहीं, हफ्ते में 2 दिन बैठेंगे आप, मंच से अख्तरुल ईमान को Owaisi की नसीहत: VIDEO

Owaisi in Seemanchal: बिहार चुनाव में पांच सीटें जीतने के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए पहुंचे हैं. अमौर में एक रैली के दौरान उन्होंने आवाम की खिदमत और भ्रष्टाचार के खात्मे की बात कही. इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अख्तरुल ईमान हफ्ते में दो दिन जनता के बीच बैठक करेंगे. लेकिन, इस बात से अख्तरुल ईमान सहमत नहीं नजर आए, उन्होंने ओवैसी से गुजारिश की कि महीने में दो तीन दिन बैठ जाएंगे. हालांकि ओवैसी नहीं माने और उन्होंने कहा कि आपके लिए यह मुमकिन है.

अख्तरुल ईमान दो दिन बैठेंगे जनता के बीच

अपने खिताब के दौरान ओवैसी ने कहा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अमौर विधानसभा में एक एआईएमआईएम का दफ्तर बनाऊंगा. 6 महीने में हमारी कोशिश होगी कि उसके काम को शुरू किया जाए. मैं उम्मीद करता हूं अख्तरुल ईमान साहब हफ्ते में 1 दिन अमौर ब्लॉक और 1 दिन बैसा ब्लॉक में बैठकर आवाम से मुलाकात करेंगे और उनकी तकलीफ को दूर करेंगे.

बीच में ही अख्तरुल ईमान ने टोका

ओवैसी ने आगे कहा कि इस रिश्वत खोली और भ्रष्टाचार का खात्मा करना मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिम्मेदारी होगी. ओवैसी केवल इतना ही बोल पाए थे कि पीछे से अख्तरुल ईमान आते हैं और कहते हैं कि महीने में दो-तीन बैठ जाएंगे. जिस पर ओवैसी कहते हैं कि नहीं-नहीं हफ्ते में दो दिन बैठना है आपको. एक दिन बैसा ब्लॉक के ऑफिस में और एक दिन अमौर ब्लॉक के ऑफिस में बैठना है और वह बैठेंगे इंशाअल्लाह.

अख्तरुल भाई आपके लिए काफी आसान काम

इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि मैं 6 महीने में आने की कोशिश करूंगा. हफ्ते में एक दिन अमौर ब्लॉक और हफ्ते में एक दिन बैसा ब्लॉक में बैठना अख्तरुल भाई आपके लिए काफी आसान काम है. पटना की जनता अब यह जान चुकी है कि सीमांचल की जनता अब पतंग छाप को अपना चुकी है. पटना से जो पैगाम जाएगा वह सीमांचल से जाएगा. जो पटना में सरकार बनी है, हम उसको मुबारकबाद देते हैं.

ओवैसी का यही काम का तरीका

रिपोर्ट्स के मुताबिक ओवैसी का यही काम का तरीका है. वह हैदराबाद में भी ऐसा ही करते हैं, वह अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ बैठते हैं और जनता की शिकायतें सुनते हैं. उनकी इस बात की लोग काफी तारीफ भी करते हैं.