'संविधान 'हम भारत के लोग' से शुरू होता है, 'भारत माता' से नहीं', ओवैसी का बड़ा बयान

Owaisi News: AIMIM चीफ और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और वे संसद और सड़कों पर लगातार मुसलमानों से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं. हाल के दिनों में असम और पूरे देश से मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं. मुसलमानों को "भारत माता की जय" और "जय श्री राम" जैसे नारे लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है. ओवैसी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जोर दिया है कि भारतीय संविधान की शुरुआत अंग्रेजी शब्दों "वी द पीपल" से होती है, न कि "भारत माता" नाम से.

दरअसल, तेलंगाना में पंचायत और म्युनिसिपल चुनाव हो रहे हैं और AIMIM इन चुनावों में हिस्सा ले रही है. इस दौरान एक चुनावी सभा में ओवैसी ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चल रही संसदीय बहस का ज़िक्र किया और संविधान के धर्मनिरपेक्ष और समावेशी सिद्धांतों के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि इसमें "भारत माता" नाम का ज़िक्र नहीं है और इस बात पर ज़ोर दिया कि संविधान आर्टिकल 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है. उन्होंने कहा कि प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भाईचारे के मूल्यों को दर्शाती है.

संविधान को लेकर ओवैसी ने क्या किया दावा?

ओवैसी ने कहा, "जब वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बहस चल रही थी, तो मैं खड़ा हुआ और पूरी संसद को बताया कि 24 जनवरी, 1950 को हमने खुद को एक संविधान दिया और वह संविधान अंग्रेज़ी शब्दों 'वी द पीपल' से शुरू होता है. यह संविधान भारत माता के नाम से शुरू नहीं होता है. संविधान आर्टिकल 25 के तहत कहता है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता होगी. इस संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भाईचारे की बात करती है." उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देशभक्ति को सिर्फ़ धर्म से जोड़ना कई स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को कमज़ोर करता है और संविधान के सिद्धांतों के साथ असंगत है.

ओवैसी ने क्या कहा?

ओवैसी ने कहा, "अगर आप धार्मिक पूजा को देश प्रेम से जोड़ते हैं, तो आप बहादुर शाह ज़फ़र को क्या जवाब देंगे, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी और जिनके अवशेष रंगून में हैं? आप यूसुफ़ मेहरअली को क्या जवाब देंगे? जिन्होंने गांधी से 'भारत छोड़ो' शब्दों का इस्तेमाल करने को कहा था और जिन्होंने 'साइमन गो बैक' का नारा दिया था? अगर आप एक चीज़ को धर्म से जोड़ते हैं और कहते हैं कि धर्म ही देश प्रेम है, तो यह हमें मंज़ूर नहीं है."

