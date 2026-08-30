/‘RSS के विचारकों ने मुसलमानों पर क्या लिखा?’, भागवत के ‘मुसलमानों के लिए जगह’ वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार

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Asaduddin Owaisi on Mohan Bhagwat: RSS प्रमुख मोहन भागवत के न्यूयॉर्क में दिए गए बयान पर सियासी बवाल जारी है. भागवत के बयान पर AIMIM चीफ और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने RSS की विचारधारा और उसके प्रमुख विचारकों की पुरानी बातों का ज़िक्र किया और हमला बोला है. ओवैसी ने कहा कि भागवत का बयान दुनिया के सामने RSS की एक अलग छवि पेश करने की कोशिश है. उन्होंने इल्जाम लगाया कि भले ही सार्वजनिक मंचों पर कुछ बातें कही जाती हों, लेकिन संगठन के ही प्रमुख विचारकों और लेखकों के पुराने विचारों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. ओवैसी ने कहा कि RSS ने कभी भी अपने प्रमुख विचारकों की सोच से साफ तौर पर दूरी नहीं बनाई है.
RSS के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार का ज़िक्र करते हुए ओवैसी ने दावा किया कि हेडगेवार आज़ादी की लड़ाई के दौरान कांग्रेस की हिंदू-मुस्लिम एकता की कोशिशों से सहमत नहीं थे. RSS द्वारा प्रकाशित हेडगेवार की जीवनी का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि उसमें हिंदू-मुस्लिम एकता के नारे से उनकी असहमति का ज़िक्र है. इसके बाद ओवैसी ने RSS के एक और प्रमुख विचारक एम.एस. गोलवलकर के विचारों का ज़िक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि गोलवलकर ने RSS को एक ऐसे संगठन के तौर पर पेश किया था जो "एक झंडा, एक नेता और एक विचारधारा" से चलता है. इसे लोकतंत्र के बारे में RSS के नज़रिए से जोड़ते हुए ओवैसी ने संगठन पर गंभीर सवाल उठाए.
RSS Chief Mohan Bhagwat says, “If any Hindu thinks that there should be no Muslim in Bharat, he will not remain Hindu.”
This is the oldest trick in the RSS playbook: some words are for the world, and some are for its own members. The RSS has never disavowed its key thinkers and…
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) August 30, 2026
गोलवलकर को लेकर बोला हमला
AIMIM प्रमुख ने गोलवलकर की किताब 'बंच ऑफ़ थॉट्स' के 'इंटरनल थ्रेट्स' नाम के चैप्टर का भी ज़िक्र किया. ओवैसी ने दावा किया कि इस किताब में मुसलमानों और ईसाइयों को भारत के लिए आंतरिक ख़तरा बताया गया था. उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे विचारों को देखते हुए, सार्वजनिक मंचों पर सिर्फ़ हिंदू-मुस्लिम एकता की बात करना काफ़ी नहीं है. ओवैसी ने 2002 के गुजरात दंगों का भी ज़िक्र किया और RSS की कथित भूमिका पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौरान मुसलमानों के ख़िलाफ़ भारी हिंसा हुई थी और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठे थे.
UCC, धर्म-परिवर्तन को लेकर ओवैसी ने क्या कहा?
UCC, धर्म-परिवर्तन विरोधी कानूनों और UAPA जैसे कानूनों का ज़िक्र करते हुए ओवैसी ने आरोप लगाया कि RSS की विचारधारा के असर में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है. ओवैसी ने मोहन भागवत को सुझाव दिया कि अगर वे दुनिया के सामने RSS का सही नज़रिया पेश करना चाहते हैं, तो उन्हें सावरकर, हेडगेवार और गोलवलकर जैसे विचारकों की लिखी बातों के चुने हुए अंश सबके सामने पढ़कर सुनाने चाहिए और फिर लोगों को यह तय करने देना चाहिए कि वे RSS की विचारधारा को किस नज़रिए से देखते हैं.