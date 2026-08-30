/‘RSS के विचारकों ने मुसलमानों पर क्या लिखा?’, भागवत के ‘मुसलमानों के लिए जगह’ वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार

Asaduddin Owaisi on Mohan Bhagwat: RSS प्रमुख मोहन भागवत के न्यूयॉर्क में दिए गए बयान पर सियासी बवाल जारी है. भागवत के बयान पर AIMIM चीफ और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने RSS की विचारधारा और उसके प्रमुख विचारकों की पुरानी बातों का ज़िक्र किया और हमला बोला है. ओवैसी ने कहा कि भागवत का बयान दुनिया के सामने RSS की एक अलग छवि पेश करने की कोशिश है. उन्होंने इल्जाम लगाया कि भले ही सार्वजनिक मंचों पर कुछ बातें कही जाती हों, लेकिन संगठन के ही प्रमुख विचारकों और लेखकों के पुराने विचारों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. ओवैसी ने कहा कि RSS ने कभी भी अपने प्रमुख विचारकों की सोच से साफ तौर पर दूरी नहीं बनाई है.