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‘RSS के विचारकों ने मुसलमानों पर क्या लिखा?’, भागवत के ‘मुसलमानों के लिए जगह’ वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार

Asaduddin Owaisi on Mohan Bhagwat: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने न्यूयॉर्क में हिंदू-मुस्लिम एकता पर दिए गए RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर पलटवार किया. सावरकर, हेडगेवार और गोलवलकर जैसे शुरुआती RSS विचारकों की बातों का ज़िक्र करते हुए ओवैसी ने संगठन की विचारधारा पर सवाल उठाए और कहा कि लोगों को इन विचारों को पढ़ना चाहिए और खुद तय करना चाहिए कि RSS की असली सोच क्या है.

Written ByTauseef Alam
Published: Aug 30, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 04:11 PM IST
‘RSS के विचारकों ने मुसलमानों पर क्या लिखा?’, भागवत के ‘मुसलमानों के लिए जगह’ वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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'भारत में सच क्यों नहीं बोलते?’, RSS चीफ भागवत के ‘मुसलमानों के लिए जगह’ वाले बयान
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