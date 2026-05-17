“हिंदू-मुस्लिम छोड़िए, बुनकरों...”, गिरिराज सिंह के तंज पर ओवैसी का तीखा पलटवार

Asaduddin Owaisi on Giriraj Singh: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के भोजशाला फैसले के बाद बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी पर तंज कसते हुए कहा कि एक दिन ओवैसी भी खुद को हिंदू मानेंगे. इस पर ओवैसी ने पलटवार किया है.
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Bhojshala Verdict: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जुमे के दिन यानी 15 मई को धार जिले में मौजूद भोजशाला कैंपस को देवी सरस्वती को एक मंदिर बताया और हिंदू समुदाय को भी पूजा करने की इजाजत दे दी. हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इस हाईकोर्ट के फैसले से बेहद खुश नजर आ रहे हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष के सदस्य निराश दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा जाहिर किया है. इस बीच बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. उन्होंने ओवैसी पर तंज कसा है. गिरिराज सिंह ने कहा, "आज नहीं तो कल, ओवैसी भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि वे हिंदू हैं."
AIMIM चीफ और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के ताने के जवाब में तीखा पलटवार करते हुए उन पर तंज कसा है. उन्होंने एक्स पर लिखा, "सर
@TexMinIndia क्या आपको पता है कि यार्न की कीमतों में भारी बढ़ोतरी वाराणसी, सूरत, मालेगांव, मुबारकपुर आदि के MSMEs और माइक्रो पावरलूम बुनकरों को बुरी तरह प्रभावित कर रही है. इसके कारण यूनिट्स बंद हो रही हैं और बेरोज़गारी बढ़ रही है."
ओवैसी का तीखा हमला
ओवैसी ने आगे लिखा, "क्या आप एक मंत्री के रूप में कॉटन यार्न के निर्यात पर रोक लगा सकते हैं और रॉ कॉटन पर इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म कर सकते हैं? फैब्रिक्स और RMG एक्सपोर्ट्स के लिए इस सेक्टर को incentives की आवश्यकता है. क्या पीएम नरेंद्र मोदी सरकार चीन पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है? आप सरकार में हैं, पावरलूम सेक्टर को बचाइए. अपने शपथ ग्रहण को याद रखिए, और “शुद्ध अंतःकरण” शब्द को भी याद रखिए."
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने चर्चित भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि विवादित स्थल का धार्मिक स्वरूप वाग्देवी (मां सरस्वती) मंदिर वाली भोजशाला के रूप में माना जाएगा. जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने एएसआई रिपोर्ट, ऐतिहासिक तथ्यों, पुरातात्विक साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने कहा कि परमार वंश के राजा भोज से जुड़ी इस विरासत स्थल पर हिंदुओं की पूजा-अर्चना की परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई. कोर्ट ने अपने फैसले में अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय सिद्धांतों का भी जिक्र साथ ही ‘हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस’ और अन्य याचिकाकर्ताओं की जनहित याचिकाएं स्वीकार कर लीं. कोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.