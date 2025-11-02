तेजस्वी पर ओवैसी का तंज,'भागलपुर दंगा के आरोपी को अवॉर्ड, दाढ़ी-टोपी वाले को बताते...'

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के सियासी बिसात पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है. AIMIM के सभी बड़े नेता लगातार रैली, जनसभाएं कर मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार अपने प्रत्याशी के समर्थन चुनावी रैलियां कर रहे हैं.

सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इतवार (2 नवंबर) को किशनगंज में एक चुनावी सभा की. इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में सत्तारूढ़ NDA और विपक्षी महागठबंधन पर जुबानी हमला बोला. असदुद्दीन ओवैसी ने कहा,"जब 14 फीसदी यादव मुख्यमंत्री बनकर 15 साल तक बिहार में राज किया और अब साढ़े तीन फीसदी मल्लाह बिरादरी वालों को उपमुख्यमंत्री बनने का ऐलान कर दिया गया." उन्होंने कहा, "अब समय आ गया है कि 17 फीसदी आबादी वाले मुस्लिमों की अगुवाई सीमांचल का बेटा करेगा और बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा."

AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन औवेसी ने कहा, "तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया जाएगा. असदुद्दीन ओवैसी ने आज किशनगंज जिले के कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के बिशनपुर में एक विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया. यहां उन्होंने RJD नेता तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा. ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय के साथ होने वाले 'भेदभाव' का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अब वोट बैंक की सियासत नहीं चलेगी, जब साढ़े तीन फीसदी मल्लाह बिरादरी वाले उपमुख्यमंत्री बनने का ऐलान करते हैं , तो अब मुस्लिम का बेटा उपमुख्यमंत्री नहीं बल्कि सीमांचल का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा.

असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव के एक न्यूज चैनल को दिये गए इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा, "तेजस्वी यादव ने कहा था कि ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट (चरमपंथी) हैं. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव दाढ़ी और टोपी वाले को चरमपंथी कहते हैं. वही उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र कर कहा कि "जब मैंने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत के पक्ष में बयान दिया था, तो पाकिस्तान वालों ने मुझे आतंकी कहा था. आज तेजस्वी भी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं. आज तेजस्वी यादव को तालीम पाकिस्तान के आतंकवादी दे रहे हैं.न

हैदराबाद सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने RJD पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा, "मुसलमानों के खिलाफ हो रहे जुल्म पर तेजस्वी एक शब्द नहीं बोलते हैं." उन्होंने संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा, "RJD और तेजस्वी यादव ने 35 साल पहले हुए भागलपुर दंगा के आरोपी कामेश्वर यादव को 'अवॉर्ड' दिया है." असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि "पटना में बैठे लोग नहीं चाहते है कि सीमांचल की जनता अपना फैसला खुद ले."

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि "RJD ने AIMIM को कमजोर करने के लिए उनके चार विधायकों को तोड़ा, लेकिन AIMIM सीमांचल की हक की लड़ाई लड़ रही है. यहां की जनता को सियासी तौर पर जागरूक कर रही है." ओवैसी ने चुटकी लेते हुए कहा, "बाबासाहेब आंबेडकर का संविधान तुम पढ़ नहीं सकते हो और हमे आतंकी बताते हो."

