Namaz Controversy: “अगर सड़क पर नमाज गलत है, तो हर धार्मिक जुलूस..”, ओवैसी का बड़ा हमला

Namaz Controversy: AIMIM चीफ और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को एक 'ईद मिलन' समारोह के दौरान, नमाज, अजान और मुसलमानों से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर मोदी सरकार और BJP शासित राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि हर बार बकरीद, रमज़ान या दूसरे मुस्लिम त्योहारों के दौरान जान-बूझकर विवाद खड़े किए जाते हैं ताकि मुसलमानों को निशाना बनाया जा सके. ओवैसी ने साफ कहा कि “कुछ भी हो जाए, मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं छोड़ेंगे.”

ओवैसी ने कहा कि जब भी मुस्लिम त्योहार आते हैं, तब अजान, नमाज और सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर बहस शुरू हो जाती है. उन्होंने सवाल करते हुए कहा, “आखिर आपको हो क्या गया है? अजान से दिक्कत, नमाज से दिक्कत, आखिर क्यों?” उन्होंने कहा कि इस्लामी विद्वानों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने अल्लामा फजल-ए-हक खैराबादी और अल्लामा कैफी जैसे विद्वानों का जिक्र करते हुए कहा कि हजारों मुस्लिम विद्वानों ने देश के लिए कुर्बानी दी थी.

'सड़कों पर क्यों लगाए जाते हैं टेंट?'

ओवैसी ने धार्मिक जुलूसों और यात्राओं का उदाहरण देते हुए कहा कि उत्तराखंड से दिल्ली तक यात्राओं के दौरान सड़कें बंद होती हैं, टेंट लगाए जाते हैं, लेकिन उस पर किसी को आपत्ति नहीं होती. उन्होंने कहा कि मुसलमान सिर्फ जुमे या ईद के मौके पर सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं, रोजाना नहीं. उन्होंने कहा, “भारत में हर धर्म के त्योहार सड़क पर होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ मुसलमानों की नमाज दिखाई देती है.” उन्होंने आरोप लगाया कि समाज में मुसलमानों के खिलाफ दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं. ओवैसी ने कहा कि लोगों को प्रधानमंत्री के भाषणों से कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अजान और नमाज से परेशानी होने लगती है.

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'रमजान में बंद हो मीट की दुकान'

उन्होंने हिंदू त्योहारों के दौरान मांस और चिकन की दुकानों पर लगने वाली पाबंदियों पर भी सवाल उठाया. ओवैसी ने कहा कि अगर किसी त्योहार के दौरान मांस की दुकानें बंद की जाती हैं, तो रमजान के 30 दिनों में शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए. ओवैसी ने अपने भाषण में तुर्कमान गेट, मालियाना, हाशिमपुरा और नेली जैसे पुराने दंगों और नरसंहारों का भी ज़िक्र किया. उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने कठिन हालात का सामना किया है, लेकिन वे कहीं जाने वाले नहीं हैं. उन्होंने कहा, “यह देश हमारा है और हमारा ही रहेगा.” उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए धार्मिक स्वतंत्रता की बात की और कहा कि अगर सड़क पर नमाज़ गलत है, तो हर धर्म के जुलूस और त्योहारों पर भी समान नियम लागू होने चाहिए.

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि नमाज़ एक तय व्यवस्था के तहत पढ़ी जानी चाहिए और जरूरत पड़ने पर इसे अलग-अलग सिफ्ट में कराया जा सकता है. योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया. नेताओं ने उनकी टिप्पणियों पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दीं और उनकी कड़ी आलोचना की.