India-Afghanistan के रिश्तों पर क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी? सामने रखी कई अहम बातें

Asaduddin Owaisi on India Afghanistan relations: एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर मुत्तकी के भारत आने के बाद कहा है कि हमें मैंने पहले भी कहा था कि तालिबान के साथ रिश्तें बेहतर होने चाहिए.
Trending Photos
Asaduddin Owaisi on India Afghanistan relations: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर मुत्तकी इन दिनों भारत के दौरे पर हैं और इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है. उन्होंने भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों के फायदों के बारे में बात की है और साथ ही कहा है कि उन्होंने इस बात को लगभग 9 साल पहले ही कहा था. उस वक्त तालिबान सियासत में नहीं था.
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं भारत और अफगानिस्तान के बीच बाइलेट्रल रिलेश जो बेहतर हुए हैं उसका स्वागत करता हूं. मैंने तो 2016 में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि तालिबान आएगा, आपको बात करनी चाहिए उससे. इस दौरान कई मीडिया और बीजेपी ने मुझे गालियां भी दी थीं. ये हमारे लिए काफी फायदे का सौदा है. हम जो ईरान में छाबार एयरपोर्ट बना रहे हैं, उसके जरिए हम अफगानिस्तान में जाएंगे. हम कैसे उस इलाके का इन्फ्लुएंस छोड़ देंगे चीन और पाकिस्तान के हाथों में?
रिपोर्टर के कहे जाने पर उन लोगों में काफी खामियां हैं, जिस पर ओवैसी ने कहा कि खामियांं तो किसमें नहीं हैं. हम उनके इंटरनल मैटर में क्यों दखल देंगे. मुझे ये देखना है कि मैं उस जगह को न खो दूं.
ओवैसी ने पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान पर की गई बमबारी का भी जिक्र किया. ओवैसी ने कहा कि उनका विदेश मंत्री यहां पर है और उधर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बमबारी कर दी. चीन ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को बुलाकर मीटिंग की है, क्या हमारे लिए यह सही है?
ओवैसी ने कहा देश की सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स के लिए हमारा वहां रहना जरूरी है. मैं तो कहूंगा कि तालिबान के साथ फुल फ्लेज डिप्लोमेटिक रिलेशन होने चाहिए. जिस वक्त तालिबान आया, तो उन्होंने इंडिया से कहा कि जो आप मेडिकल फील्ड में एड दे रहे हैं, उसे जारी रखिए और कृपया इसे बंद मत कीजिए. हमने उसे बंद नहीं किया और हमारा अफगानिस्तान में बहुत बड़ा इनवेस्टमेंट है.
ओवैसी ने कहा कि भारत की अफगानिस्तान में काफी गुडविल है. सिखों के हाथों में अफगानिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज है. ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेंगी और हम ऐसे अफगानिस्तान को छोड़ नहीं सकते हैं.