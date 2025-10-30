Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2980898
Zee SalaamIndian Muslim

Asaduddin Owaisi ने Bihar का बड़ा मुद्दा उठाया; बोले, पहले मरता है मुसलमान

Asaduddin Owaisi in Bihar: असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने बिहार में शिशु मृत्यु दर का मुद्दा उठाया है और कहा है कि राज्य का देश में 27वां स्थान है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 30, 2025, 08:55 AM IST

Trending Photos

Asaduddin Owaisi ने Bihar का बड़ा मुद्दा उठाया; बोले, पहले मरता है मुसलमान

Asaduddin Owaisi in Bihar: ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लीमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त बिहार के अलग-अलग जगहों पर जाकर चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं. वह लगातार नीतीश सरकार और बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं. एक बार फिर उन्होंने बिहार का एक अहम मुद्दा उठाया है और कहा है कि सबसे पहले मुसलमान मरता है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मां और बहनें आपके 7 हजार रुपये का क्या करेंगी, अगर उनका बच्चा ही नहीं बचेगा, वह उस पैसों को चूल्हें में झोंक देंगी और पूछेंगे कि आपने अस्पताल क्यों नहीं बनवाया. 

क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी?

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब मां किसी बच्चे को पैदा करती है तो बहुत तकलीफ उठाती है. बिहार में पॉजीशन यह है कि जब एक मां 9 महीने बच्चे को पेट में रखने के बाद पैदा करती है तो वह बच्चा मर जाता है. जिसे इंग्लिश में इनफेन्ट मोर्टालिटी रेट और हिंदी में उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश में इस मामले में बिहार का 29 प्रदेशों में 27वां नंबर है. देश के प्रधानमंत्री आकर कहते हैं कि हमने बिहार में यह कर दिया और बिहार में वह कर दिया. हम बिहार की महिलाओं को पैसे देंगे. 25 लाख महिलाओं को हमने 7-7 हजार रुपये दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

तुम्हारे 7 हजार को आग लगा देगी वह मां

ओवैसी ने सरकार से सवाल पूछा कि अगर कोई मां अपने पेट में तकलीफों के साथ बच्चे को रखती है और उसे पैदा करती है और उसका बच्चा तुम्हारी नाकामी की वजह से मर जाता है, और तुम उस मां के अकाउंट में 7 हजार रुपये डाल रहे हैं. वह मां उन 7 हजार रुपये को निकालकर आग में जला देगी और कहेगी कि मेरा बच्चा या बच्ची मरी क्यों? तुमने अस्पताल क्यों नहीं बनवाया?

ओवैसी ने पेश किया नीति आयोग का डेटा

असदुद्दीन ओवैसी ने नीति आयोग का डेटा पेश करते हुए कहा कि जो बच्चे पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते हैं, उस मामले में बिहार की पॉजीशन 27वें नंबर पर है. जिन बच्चों का वजन कम रह जाता है, उस मामले में भी बिहार 27वें पॉजीशन पर है. इसके बाद किस मुंह से बिहार के 20 साल के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार में हमने सब कुछ कर दिया.

सबसे पहले मरता है मुसलमान

असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि आप यह भी देखिए कि बिहार में सबसे पहले कौन मरता है? सबसे पहले मुसलमान मरता है. ये सरकार का डेटा है, ओवैसी के बयान का कोई जुमला नहीं है. ये सरकार कह रही है कि बिहार में सबसे पहले मरने वाला मुसलमान है.

गरीबी का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि जो गांव में मुसलमान रहते हैं वह 50 फीसद गरीबी रेखा के नीचे हैं, वहीं जो शहर में रहता है वह 44 फीसद है. क्या इसका जिम्मेदार ओवैसी है? ये सब किसलिए हो रहा है. ये इसलिए हो रहा है कि आप मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करते हैं.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Asaduddin Owaisimuslim newsBJPBihar News

Trending news

Asaduddin Owaisi
Asaduddin Owaisi ने Bihar का बड़ा मुद्दा उठाया; बोले, पहले मरता है मुसलमान
Assam
Congress मीटिंग में बजा बांग्लादेश का राष्ट्रगान, सरमा ने पुलिस को दिया बड़ा आदेश
balrampur news
पूर्व सांसद रिजवान जहीर समेत 14 आरोपी बाइज्ज़त बरी; पंचायत चुनाव में हुई थी हिंसा!
Saharanpur news
लव जिहाद के केस में 20 साल की सजा काट रहा साकिब, उसी के घर रहने आ गई प्रेमिका शिखा
UTTAR PRADESH
ममता कुलकर्णी का बड़ा बयान; दाऊद इब्राहिम न आतंकवादी, न ही उसने कोई ब्लास्ट किया!
Delhi High Court on The Taj Story
फिल्म ‘द ताज स्टोरी’ पर नहीं लगेगी रोक, दिल्ली HC ने खारिज की याचिका; जानें डिटेल
Jamia Foundation Day
केंद्रीय मंत्री किरण रीजीजू का दिखा उर्दू प्रेम; जामिया से दिया लोकतंत्र का सन्देश
Chirag Paswan Attacks Asaduddin Owaisi
देश के मुसलमानों को कौन मानता है अपनी संपत्ति? चिराग पासवान का बड़ा बयान
Pakistan News
आंखों के सामने बेटे को छलनी होते देखा, SC ने हत्यारे पाक सैनिक की फांसी को उम्रकैद..
Raghunathpur Assembly Constituency
क्या अयोध्या से भी ज्यादा शुभ है ओसामा का 108 नंबर का रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र?