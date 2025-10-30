Asaduddin Owaisi ने Bihar का बड़ा मुद्दा उठाया; बोले, पहले मरता है मुसलमान

Asaduddin Owaisi in Bihar: ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लीमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त बिहार के अलग-अलग जगहों पर जाकर चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं. वह लगातार नीतीश सरकार और बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं. एक बार फिर उन्होंने बिहार का एक अहम मुद्दा उठाया है और कहा है कि सबसे पहले मुसलमान मरता है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मां और बहनें आपके 7 हजार रुपये का क्या करेंगी, अगर उनका बच्चा ही नहीं बचेगा, वह उस पैसों को चूल्हें में झोंक देंगी और पूछेंगे कि आपने अस्पताल क्यों नहीं बनवाया.

क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी?

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब मां किसी बच्चे को पैदा करती है तो बहुत तकलीफ उठाती है. बिहार में पॉजीशन यह है कि जब एक मां 9 महीने बच्चे को पेट में रखने के बाद पैदा करती है तो वह बच्चा मर जाता है. जिसे इंग्लिश में इनफेन्ट मोर्टालिटी रेट और हिंदी में उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश में इस मामले में बिहार का 29 प्रदेशों में 27वां नंबर है. देश के प्रधानमंत्री आकर कहते हैं कि हमने बिहार में यह कर दिया और बिहार में वह कर दिया. हम बिहार की महिलाओं को पैसे देंगे. 25 लाख महिलाओं को हमने 7-7 हजार रुपये दिए.

तुम्हारे 7 हजार को आग लगा देगी वह मां

ओवैसी ने सरकार से सवाल पूछा कि अगर कोई मां अपने पेट में तकलीफों के साथ बच्चे को रखती है और उसे पैदा करती है और उसका बच्चा तुम्हारी नाकामी की वजह से मर जाता है, और तुम उस मां के अकाउंट में 7 हजार रुपये डाल रहे हैं. वह मां उन 7 हजार रुपये को निकालकर आग में जला देगी और कहेगी कि मेरा बच्चा या बच्ची मरी क्यों? तुमने अस्पताल क्यों नहीं बनवाया?

ओवैसी ने पेश किया नीति आयोग का डेटा

असदुद्दीन ओवैसी ने नीति आयोग का डेटा पेश करते हुए कहा कि जो बच्चे पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते हैं, उस मामले में बिहार की पॉजीशन 27वें नंबर पर है. जिन बच्चों का वजन कम रह जाता है, उस मामले में भी बिहार 27वें पॉजीशन पर है. इसके बाद किस मुंह से बिहार के 20 साल के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार में हमने सब कुछ कर दिया.

सबसे पहले मरता है मुसलमान

असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि आप यह भी देखिए कि बिहार में सबसे पहले कौन मरता है? सबसे पहले मुसलमान मरता है. ये सरकार का डेटा है, ओवैसी के बयान का कोई जुमला नहीं है. ये सरकार कह रही है कि बिहार में सबसे पहले मरने वाला मुसलमान है.

गरीबी का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि जो गांव में मुसलमान रहते हैं वह 50 फीसद गरीबी रेखा के नीचे हैं, वहीं जो शहर में रहता है वह 44 फीसद है. क्या इसका जिम्मेदार ओवैसी है? ये सब किसलिए हो रहा है. ये इसलिए हो रहा है कि आप मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करते हैं.