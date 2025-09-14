IND vs PAK मैच कराने पर भड़के ओवैसी, PM को याद दिलाया पुराना बयान
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2921425
Zee SalaamIndian Muslim

IND vs PAK मैच कराने पर भड़के ओवैसी, PM को याद दिलाया पुराना बयान

Owaisi in IND vs PAK Match: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच कराने के मामले में केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने पीएम मोदी का एक पुराना बयान याद दिलाकर पूछा कि क्या पैसों की कीमत हमारे शहीदों से ज्यादा है.
 

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 14, 2025, 11:02 AM IST

Trending Photos

IND vs PAK मैच कराने पर भड़के ओवैसी, PM को याद दिलाया पुराना बयान

Owaisi in IND vs PAK Match: एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आतंकवादी हमलों और सीमा पर तनाव के बावजूद भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप क्रिकेट मैच क्यों कराया जा रहा है.

क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी?

ओवैसी ने कहा, "मेरा सवाल असम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से है कि क्या आपके पास ताक़त नहीं है कि आप पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने से मना कर सकें? पाकिस्तान ने पहलगाम में हमारे 26 नागरिकों का धर्म पूछा और फिर उन्हें गोली मार दी."

उन्होंने आगे पूछा कि क्या क्रिकेट मैच से कमाया जाने वाला पैसा 26 नागरिकों की जान से ज्यादा कीमती है. ओवैसी बोले,"प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते. तो बताइए, बीसीसीआई को एक मैच से कितने पैसे मिलेंगे-2000 करोड़, 3000 करोड़? क्या पैसों की कीमत हमारे शहीदों की जान से ज्यादा है?"

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उन 26 पीड़ित परिवारों के साथ थी, है और आगे भी रहेगी.

विपक्ष का विरोध

कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने मैच को सरकार के रुख से विरोधाभासी बताया. उन्होंने कहा,"एक ओर आप 'ऑपरेशन सिंदूर' की बात करते हैं, आतंक से कोई बातचीत नहीं कहते हैं. दूसरी ओर पाकिस्तान से मैच खेल रहे हैं. दुनिया को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?"

आम आदमी पार्टी (आप) नेताओं ने शनिवार को पाकिस्तान के झंडे वाला पुतला फूंका और रेस्त्रां-क्लबों से अपील की कि वे मैच का लाइव प्रसारण न करें. आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, "सरकार हमारे खिलाड़ियों को ऐसे लोगों से खेलने भेज रही है जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर मिटा दिया. हम उन सभी क्लबों का पर्दाफाश करेंगे जो यह मैच दिखाएंगे."

शिवसेना ने कही ये बात

शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी लोगों से मैच न देखने की अपील की. उन्होंने कहा कि जब सरकार और बीसीसीआई मैच रद्द नहीं कर सकते, तो अब नागरिकों को खुद फैसला लेना होगा.टेरर के ऊपर क्रिकेट नहीं."

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी के खून और पानी साथ नहीं बह सकते वाले बयान को दोहराते हुए कहा कि जंग और क्रिकेट एक साथ कैसे हो सकते हैं? इन्होंने देशभक्ति को व्यापार बना दिया है.

पीड़ित परिवारों का दर्द

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए एक पीड़ित के भतीजे सवन परमार ने कहा, "जब हमें पता चला कि भारत-पाकिस्तान मैच हो रहा है तो हम बहुत आहत हुए. पाकिस्तान से किसी तरह का रिश्ता नहीं होना चाहिएय अगर खेलना ही है, तो पहले मेरा 16 साल का भाई लौटा दो जिसे गोलियों से छलनी कर दिया गया."

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Asaduddin OwaisiPM Modimuslim news

Trending news

Asaduddin Owaisi
'जहन्नुम का कुत्ता नेतन्याहू', ओवैसी ने फिलिस्तीनी साफा पहनकर लगाए मुर्दाबाद के नारे
Israel Hamas War
Qatar पर हमले का दाव नेतन्याहू पर कैसे उल्टा पड़ गया? ट्रंप भी हुए नाराज़
West Bank
West Bank: फिलिस्तीनी ऑस्कर विजेता के घर में इजराइली रेड; बताई आपबीती
Gaza News
ग़ज़ा में बरस रही मौत; 2.5 लाख लोगों ने छोड़ा घर, इजराइली हमलों में 80% ढांचा तबाह!
Bihar News
PM मोदी के दौरे से पहले किशनगंज में सुरक्षा एजेंसियों की रेड; PFI नेता नदवी गिरफ्तार
Bangladesh news
बांग्लादेश में Academic से आम आदमी तक निशाने पर; BAL ने खोली युनूस सरकार की पोल!
UP News
'फतवा' वाले बयान पर इमरान मसूद का तंज; गिरिराज सिंह को बताया मीट का ब्रांड एंबेसडर!
Pakistan News
Pak के सेफ जोन में इंसानियत शर्मसार; शरणार्थी शिविर में अफगान महिला से किया गैंगरेप
Delhi News
मुसलमानों के खिलाफ हिंसा-नफरत को बढ़ावा देने वाली फिल्म पर चला HC का हंटर, लगाई रोक
UP News
'I Love Mohammad' बोर्ड लगाने पर मुस्लिम नौजवानों पर FIR; जानें क्या है पूरा मामला?
;