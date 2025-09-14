IND vs PAK मैच कराने पर भड़के ओवैसी, PM को याद दिलाया पुराना बयान

Owaisi in IND vs PAK Match: एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आतंकवादी हमलों और सीमा पर तनाव के बावजूद भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप क्रिकेट मैच क्यों कराया जा रहा है.

क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी?

ओवैसी ने कहा, "मेरा सवाल असम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से है कि क्या आपके पास ताक़त नहीं है कि आप पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने से मना कर सकें? पाकिस्तान ने पहलगाम में हमारे 26 नागरिकों का धर्म पूछा और फिर उन्हें गोली मार दी."

उन्होंने आगे पूछा कि क्या क्रिकेट मैच से कमाया जाने वाला पैसा 26 नागरिकों की जान से ज्यादा कीमती है. ओवैसी बोले,"प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते. तो बताइए, बीसीसीआई को एक मैच से कितने पैसे मिलेंगे-2000 करोड़, 3000 करोड़? क्या पैसों की कीमत हमारे शहीदों की जान से ज्यादा है?"

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उन 26 पीड़ित परिवारों के साथ थी, है और आगे भी रहेगी.

विपक्ष का विरोध

कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने मैच को सरकार के रुख से विरोधाभासी बताया. उन्होंने कहा,"एक ओर आप 'ऑपरेशन सिंदूर' की बात करते हैं, आतंक से कोई बातचीत नहीं कहते हैं. दूसरी ओर पाकिस्तान से मैच खेल रहे हैं. दुनिया को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?"

आम आदमी पार्टी (आप) नेताओं ने शनिवार को पाकिस्तान के झंडे वाला पुतला फूंका और रेस्त्रां-क्लबों से अपील की कि वे मैच का लाइव प्रसारण न करें. आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, "सरकार हमारे खिलाड़ियों को ऐसे लोगों से खेलने भेज रही है जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर मिटा दिया. हम उन सभी क्लबों का पर्दाफाश करेंगे जो यह मैच दिखाएंगे."

शिवसेना ने कही ये बात

शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी लोगों से मैच न देखने की अपील की. उन्होंने कहा कि जब सरकार और बीसीसीआई मैच रद्द नहीं कर सकते, तो अब नागरिकों को खुद फैसला लेना होगा.टेरर के ऊपर क्रिकेट नहीं."

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी के खून और पानी साथ नहीं बह सकते वाले बयान को दोहराते हुए कहा कि जंग और क्रिकेट एक साथ कैसे हो सकते हैं? इन्होंने देशभक्ति को व्यापार बना दिया है.

पीड़ित परिवारों का दर्द

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए एक पीड़ित के भतीजे सवन परमार ने कहा, "जब हमें पता चला कि भारत-पाकिस्तान मैच हो रहा है तो हम बहुत आहत हुए. पाकिस्तान से किसी तरह का रिश्ता नहीं होना चाहिएय अगर खेलना ही है, तो पहले मेरा 16 साल का भाई लौटा दो जिसे गोलियों से छलनी कर दिया गया."