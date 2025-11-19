Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3010279
Zee SalaamIndian Muslim

“दीन का नाम लेकर खून की राह चुनना सबसे बड़ा गुनाह”, आतंकी उमर के वीडियो पर भड़के ओवैसी

Owaisi on Umar Nabi Video: लाल किले के पास चलती हुई i20 कार में हुए आत्मघाती धमाके में 15 लोगों की मौत और दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे. इस हमले के बाद आतंकी उमर ने वीडियो जारी किया था. इस वीडियो की ओवैसी ने आलोचना की और बड़ी बात कही है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Nov 19, 2025, 04:09 PM IST

Trending Photos

“दीन का नाम लेकर खून की राह चुनना सबसे बड़ा गुनाह”, आतंकी उमर के वीडियो पर भड़के ओवैसी

Owaisi on Umar Nabi Video: देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को आत्मधाती बम ब्लास्ट हुआ था. इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है. जबकि कई लोग जख्मी हैं. इस हमले के आरोपी आतंकवादी डॉ. उमर उन नबी ने हमले से पहले एक वीडियो जारी कर इसे इस्लाम से जोड़कर इसे जायज ठहराया था. वीडियो में उमर उन नबी आत्मघाती हमलों को 'शहादत' बताते दिखाई दे रहा हैं. उमर के वीडियो के वायरल होने के बाद से उसकी व्यापक आलोचना हो रही है. इसी कड़ी में हैदराबाद से लोकसभा सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उमर जैसे सोच रखने वालों पर जमकर हमला किया. ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट में ओवैसी ने जोर देकर कहा कि इस्लाम में सुसाइड 'हराम' है और निर्दोष लोगों की हत्या एक गंभीर पाप है. 

सुसाइड इस्लाम में है हाराम
लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "दिल्ली विस्फोटों के आरोपी उमर नबी का एक बिना तारीख वाला वीडियो है जिसमें वह आत्मघाती बम विस्फोट को 'शहादत' बताते हुए इसे गलत समझा गया है. आत्महत्या इस्लाम में हराम है और निर्दोष लोगों की हत्या एक गंभीर पाप है. इस तरह के कृत्य देश के कानून के भी खिलाफ हैं.

अमित शाह पर बोला हमला
इन्हें किसी भी तरह से गलत नहीं समझा गया है. यह आतंकवाद है और कुछ नहीं. इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने गृहमंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि गृहमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि पिछले 6 महीने से कोई भी स्थानीय कश्मीरी आतंकवादी संगठन में शामिल नहीं हुआ है, तो फिर यह संगठन कहां से आया? इस संगठन को पता लगाने में विफलता के लिए कौन जिम्मेदार है?

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है पूरा मामला
10 नवंबर को शाम 7 बजे लाल किले के पास चलती हुई i20 कार में हुए आत्मघाती धमाके में 15 लोगों की मौत और दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे. इसी मामले में दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत ने आरोपी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया है. जांच में सामने आया कि जसीर ने ड्रोन में बदलाव, रॉकेट बनाने की कोशिश और तकनीकी सहायता देकर हमले की साज़िश में सक्रिय भूमिका निभाई. एनआईए के मुताबिक, जसीर जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग के काजीगुंड का रहने वाला है और उसने आरोपी उमर उन नबी के साथ मिलकर इस हमले की योजना बनाई थी.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Asaduddin Owaisi reactionOwaisi on Umar Nabi video

Trending news

Pakistan
Pakistan के पूर्व पीएम इमरान की बहनों के साथ बदसलूकी, घसीटकर किया बाहर
Owaisi
Delhi: ओवैसी बोले, आतंकी बरगला रहे और सरकार भाग रही है, आखिर कैसे हुआ बलास्ट ?
Kaushambi
नमाज़ के बाद माइक बंद करके क्या करते हैं ये लोग? मदरसे के खिलाफ शिकायत दर्ज
Sabarmati
विस्फोटक बनाने के आरोपी कादिर पर जेल में हमला; हमलावरों ने खुद को बताया देशभक्त
MP govt
MP Govt से सुप्रीम कोर्ट का सवाल, मुस्लिम परिवार के घर पर क्यों चलाया Bulldozer ?
UP Madarsa
UP में मदरसों की बढ़ी मुश्किलें, ATS कर रही जांच; देना होगा ये डेटा
lal qila blast
दाढ़ी-टोपी देख आंटी ने दो बार बुलाई पुलिस, Vande Bharat में मुस्लिम यात्री से भेदभाव
BJP
BJP नेता का ओवैसी के लिए उमड़ा प्रेम; बोले- Muslim होना है Owaisi की सबसे बड़ी गलती
bangladesh
Bangladesh में शेख हसीना की सज़ा का विरोध, 24 घंटों में 1,649 गिरफ्तार
Israel Hamas War
सीजफायर के बावजूद Israel ने फिलिस्तीनियों पर दागी मिसाइल, 13 लोगों की मौत, कई घायल