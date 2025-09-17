BJP के पास नहीं है कोई विज़न, Islamophobic Video पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी
Owaisi on BJP Islamophobic Video: एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के जरिए शेयर किए गए वीडियो से काफी नाराज नजर आ रहे हैं. इस वीडियो पर इस्लामोफोबिक वीडियो होने का इल्जाम लग रहा है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 17, 2025, 01:45 PM IST

Owaisi on BJP Islamophobic Video: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने 15 सितंबर को बीजेपी असम यूनिट की ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेयर किए गए एआई जनरेटेड वीडियो की कड़ी आलोचना की है.

क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी?

ओवैसी ने 17 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी असम ने नफरती एआई वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दिखाया गया है कि अगर बीजेपी न हो तो असम मुस्लिम बहुल हो जाएग. उनका सपना है मुस्लिम-मुक्त भारत. उनके पास कोई विज़न नहीं है.

ओवैसी ने आगे कहा कि यह वीडियो बीजेपी की नफरती हिंदुत्व विचारधारा को उजागर करता है और यह दिखाता है कि पार्टी भारत में मुसलमानों के अस्तित्व को ही समस्या मानती है.

ओवैसी ने लिखा,"असम भाजपा ने एक एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया है जिसमें दिखाया गया है कि अगर भाजपा न होती तो असम मुस्लिम-बहुल होता. वे सिर्फ़ वोटों के लिए डर नहीं फैला रहे, यह घिनौनी हिंदुत्व विचारधारा का असली रूप है. भारत में मुसलमानों का अस्तित्व ही उनके लिए एक समस्या है, उनका सपना मुस्लिम-मुक्त भारत है. इस लगातार शिकायत के अलावा, उनके पास भारत के लिए कोई विज़न नहीं है.

लोगों ने सुनई खरी खोटी

बीजेपी द्वारा जारी यह वीडियो सोशल मीडिया पर भारी विवाद का कारण बना है. नेटिज़न्स ने आरोप लगाया कि ruling पार्टी जानबूझकर साम्प्रदायिक नफरत भड़काने और इस्लामोफोबिया फैलाने की कोशिश कर रही है.

वीडियो में एक समुदाय के प्रति नफरत?

वीडियो में काल्पनिक मुस्लिम-बहुल असम दिखाया गया है, जिसमें मुसलमानों को जमीन कब्जाने वाले अवैध घुसपैठियों के तौर पर पेश किया गया है. इसमें यह भी दिखाया गया कि अगर असम में बीजेपी शासन न रहा, तो बीफ वैध हो जाएगा और पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ेगा. क्लिप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और गौरव गोगोई को भी दर्शकों को संबोधित करते हुए दिखाया गया है, जिसकी पृष्ठभूमि में पाकिस्तानी झंडा लगाया गया है.

