टीपू सुल्तान ने सावरकर की तरह आंग्रेजो को लव लेटर नहीं लिखा, जंग लड़ी थी....ओवैसी को क्यों कहनी पड़ी ये बात

Asaduddin Owaisi on Tipu Sultan Controversy: कांग्रेस नेता द्वारा टीपू सुल्तान और क्षत्रपति शिवाजी की तूलना करने पर विवाद खड़ा हो गया है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस बयान को शर्मनाक बताया. वहीं, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस विवाद पर तीखी टिप्पणी की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Asaduddin Owaisi on Tipu Sultan Controversy: महाराष्ट्र में बादशाह टीपू सुल्तान बनाम क्षत्रपति शिवाजी की राजनीति शुरु हो गई है. दरअसल, कांग्रेस के महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने टीपू सुल्तान की तारीफ करते हुए उनकी तूलना क्षत्रपति शिवाजी से कर दी. इसी बयान को लेकर राजनीति तेज हो गई है. माहाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र भडणवीस ने सपकाल के बयान को शर्मनाक बताया और कहा कि टीपू सूलतान की क्षत्रपति शिवाजी से तूलना निंदनीय है. वहीं, इस मामले पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है.
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि टीपू सुल्तान हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल हैं. उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान की अंगूठी में 'राम' लिखा हुआ था. उन्होंने गांधी जी कोट करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने 'यंग एंडिया' मैगजीन में लिखा था कि टीपू सुल्तान हिंदू मुस्लिम एकता की निशानी हैं. उन्होंने भाजपा से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या अब आप गांधी जी को भी झूठा बोलोगे?
ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि टीपू सुल्तान ने सावरकर की तरह अंग्रेजों को खत नहीं लिखा, जिसमें माफी गई हो. ओवैसी ने कहा कि टीपू सुल्तान के आंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई और जंग करते हुए शहीद हो गए. ओवैसी ने कहा कि शहीद होने के बाद टीपू सुल्तान की लाश डेढ़ घंटे तक पड़ी रही, लेकिन किसी अंग्रेज की हिम्मत नहीं हुई, वे उनके शव के नजदीक जा सके. लड़ते हुए शहीद हुए.
गौरतलब है कि महाराष्ट्र के बुलढाणा स्थित मालेगांव महानगरपालिका की उप-महापौर शान-ए-हिंद निहाल अहमद के कार्यालय में टीपू सुल्तान का फोटो लगा हुआ है. महाराष्ट्र में कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष हर्षवर्धन सोपाल ने इसी फोटो को लेकर एक बयान दिया और कहा कि हमें टीपू सुल्तान को वीरता के प्रतीक के रूप में शिवाजी महाराज के समकक्ष मानना चाहिए. इसी बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है.