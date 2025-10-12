देश में NRC जल्द लागू करेगी BJP सरकार, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi का बड़ा बयान

Asaduddin Owaisi on NRC: एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सरकार देश में एनपीआर और एनआरसी लागू करने वाली है. उनका यह बयान अमित शाह के उस दावे के बाद आया है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों की आबादी बढ़ने का दावा किया था.
Trending Photos
Asaduddin Owaisi on NRC: एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि सरकार जल्द ही एनआरसी करने वाली है. उन्होंने कहा कि सरकार झूठी है और इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने होम मिनिस्टर अमित शाह के जरिए पेश किए गए आंकड़ों पर भी सवाल उठाया.
एक रैली को खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुल्क में अमित शाह एनपीआर और एनआरसी करने जा रहे हैं. पहले उन्होंने बंगाल के मुसलमानों को उठाकर बांग्लादेश फेंक दिया और अब कह रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है.
ओवैसी ने आगे कहा कि इतने झूठे हैं ये लोग 1951 से लेकर 2011 तक मुसलमानों की आबादी 4.4 फीसदी बढ़ी, और अमित शाह होम मिनिस्टर रहते हुए असम की मिसाल देते हैं. असम ने नागालैंड बना, मेघालय बना और अरुणाचल प्रदेश बना.
ओवैसी ने एक मिसाल देते हुए कहा कि अगर किसी की आबादी 100 है और उसमें 10 लोग बढ़ें तो उसे 10 फीसदी आबादी बढ़ना कहेंगे. वहीं अगर किसी की आबादी 10 है और उसमें 10 लोग बढ़ जाएं तो उसे 100 फीसदी कहेंगे.
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये लोग एनपीआर और एनआरसी कराना चाहते हैं और मुसलमानों की पहचान को खत्म करना चाहते हैं, मुसलमानों की मज़हबी शनाख्त को खत्म करना चाहते हैं और साथ ही मुसलमानों की जो इबादतगाहें हैं उन्हें छीनने के लिए कानून बनाया गया. इसका कोई मकसद नहीं है, केवल मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करना है.
बता दें, असदुद्दीन ओवैसी लगातार वक्फ के नए कानून पर सवाल उठाते आए हैं. उनका कहना है कि यह कानून मुसलमानों की जमीनों को छीनने के लिए बनाया गया है. इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने जेपीसी कमेटी को एक 120 से ज्यादा पन्नों की एक रिपोर्ट बनाकर पेश भी की थी.