Asaduddin Owaisi सीमांचल में क्यों बोले, मैं शहीद होने के लिए हूं तैयार? VIDEO

Asaduddin Owaisi in Seemanchal: असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल के दौरे के दौरान कहा कि वह शहीद होने के लिए तैयार हैं. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 28, 2025, 08:43 AM IST

Asaduddin Owaisi सीमांचल में क्यों बोले, मैं शहीद होने के लिए हूं तैयार? VIDEO

Asaduddin Owaisi in Seemanchal: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों सीमांचल के दौरे पर हैं और लगातार सत्ता पर काबिज पार्टियों पर हमला कर रहे हैं. बीती रोज, एक रैली के दौरान उन्होंने शहीद होने की बात की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों की शहीद होने की बात?

असदुद्दीन ओवैसी ने रैली के दौरान कहा कि मुझे मुखालिफ़ीन कहते हैं कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है और जज़्बाती तकरीर करता है. अरे ज़ालिमों, जो तुमने सीमांचल का हाल कर दिया, तुम सीमांचल के दुश्मन हो, तुम मुसलमानों की कयादत के दुश्मन हो.

ओवैसी ने आगे कहा कि तकरीर करने का फन अल्लाह ने मुझे नैमत के तौर पर दिया है. अल्लाह ने तुम्हें भी ज़ुबान और दिमाग दिया और मुझे भी दिया. लेकिन फर्क इतना है कि तुम डरते हो बोलने से, मैं सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता.

मैं शहीद होने के लिए तैयार!

ओवैसी ने आगे कहा, इसलिए बैखोफ होकर बोलता हूं कि तुम डरते हो जेल जाने से, मैं गोली खाने से नहीं डरता हूं, तुम फौज से डरते हो, मैं इस गरीब आवाम के लिए शहीद होने के लिए तैयार हूं. यही फर्क दूसरों और हम में है.

बांग्लादेशी होने पर हमला

अपनी रैली के दौरान ओवैसी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि सीमांचल में कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है. अगर कोई घुसपैठिया है तो वह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं. जिन्हें पीएम नरेंद्र मोदी ने बहन बनाकर दिल्ली में बैठाया हुआ है. ओवैसी ने इस दौरान मोदी सरकार पर वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पने का इल्जाम भी लगाया.

सीमांचल के दौरे पर हैं ओवैसी

बता दें, ओवैसी इन दिनों सीमांचल के दौरे पर हैं और लगातार सत्ता में मौजूद सरकार पर हमला बोल रहे हैं. वह सरकार पर सीमांचल को विकास से महरूम रखने का इल्जाम लगा रहे हैं और साथ ही मुस्लिम कयादत न होने पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं. 

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

