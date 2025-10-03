Advertisement
I Love Modi कह सकते हैं लेकिन I Love Muhammad नहीं, ओवैसी का ज़ोरदार हमला

 Owaisi on I Love Muhammad Controversy: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर ज़ोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि यहां आई लव मोदी कहा जा सकता है लेकिन आई लव मुहम्मद नहीं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 03, 2025, 11:11 AM IST

Owaisi on I Love Muhammad Controversy: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने 'आई लव मोहम्मद' विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर कड़ा हमला बोला है. ओवैसी ने कहा कि इस देश में 'आई लव मोदी' कहना आसान है, लेकिन 'आई लव मोहम्मद' कहना मुश्किल बना दिया गया है.

ओवैसी का बड़ा बयान

उनके ये बयान उस समय आए हैं जब उत्तर प्रदेश के बरेली में 'आई लव मोहम्मद' पोस्टरों को लेकर हुए प्रदर्शन ने हिंसा का रूप ले लिया था. हालात बिगड़ने पर बरेली मंडल के चार जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं और दशहरा व जुमे की नमाज़ को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. 

क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी?

हैदराबाद में एक जनसभा को खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा,"इस देश में कोई आई लव मोदी' कहे तो मीडिया भी खुश हो जाता है. लेकिन अगर कोई 'आई लव मोहम्मद' कहे तो आपत्ति जताई जाती है. अगर मैं मुस्लिम हूं तो मोहम्मद की वजह से हूं. हमारे लिए मोहम्मद से बढ़कर कुछ नहीं हैय देश की आज़ादी में शामिल 17 करोड़ भारतीयों की यही पहचान रही है."

सरकार से पूछा सवाल

ओवैसी ने कानून-व्यवस्था के हालात पर सवाल उठाते हुए कहा,"मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इतने कानून बनाने के बावजूद हो क्या रहा है? असम में 3000 मुसलमानों को बेघर कर दिया गया, यह कहकर कि उनकी इमारतें सरकारी ज़मीन पर बनी थीं."

उन्होंने लोगों से धैर्य बनाए रखने और क़ानून के दायरे में रहकर काम करने की अपील की. ओवैसी बोले,"हमें हालात से परेशान नहीं होना है. सब्र से काम लेना है. क़ानून के भीतर रहकर ही सब कुछ करना है. कानून को अपने हाथ में मत लीजिए. जब आप क़ानून के भीतर काम करेंगे, तो समझ में आएगा कि कानून तो एक मकड़ी का जाला है और कुछ नहीं."

क्या है आई लव मुहम्मद विवाद?

बरेली में 26 सितंबर को हुए प्रदर्शन के मामले में पुलिस अब तक 81 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. इनमें इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के राष्ट्रीय महासचिव नफीस खान और उनके बेटे फ़रमान खान भी शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि फ़रमान, IMC के फेसबुक पेज को संभालता था.

