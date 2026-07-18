जौहर यूनिवर्सिटी के डिमोलिशन नोटिस पर ओवैसी की दो टूक, कहा- "अगर ऐसा हुआ तो मुसलमान..."

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Uttar Pradesh News Today: रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (RDA) के जरिये बीते दिनों जौहर यूनिवर्सिटी को भेजे गए डिमोलिशन नोटिस का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इसको लेकर देशभर में शदीद मुखालफत देखने को मिल रही है. इन्हेदामी की कार्रवाई के खदशे के दरम्यान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया.
शनिवार (18 जुलाई) को सहारनपुर पहुंचे AIMIM के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने जौहर यूनिवर्सिटी के हिमायत में मोर्चा खोल दिया है. ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी लगातार लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही है और जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा सिर्फ एक इदारे का नहीं, बल्कि मुसलमानों की तालीम से जुड़ा हुआ है.
जौहर यूनिवर्सिटी के हिमायत में ओवैसी ने क्या कहा?
हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "उत्तर प्रदेश में करीब 19 से 20 फीसदी मुसलमानों की आबादी है, लेकिन सिर्फ लगभग 3.5 से 3.7 फीसदी मुसलमान ही ग्रेजुएट हैं. रियासत में मुस्लिम समुदाय की शरह-ए-तालीम भी करीब 53 से 54 फीसदी है, जबकि औरतों में यह शरह और भी कम है. उन्होंने हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा, "अगर जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों को तोड़ा जाता है तो इससे हजारों तलबा का मुस्तकबिल मुतास्सिर होगा."
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "अगर आप यूनिवर्सिटी को खत्म करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप नहीं चाहते हैं कि मुसलमान तालीम याफ्ता हों. यह तालीम पर सीधा हमला है." उन्होंने आगे कहा कि "जौहर यूनिवर्सिटी में करीब 3,000 तलबा पढ़ाई कर रहे हैं. ऐसे में अगर किसी तरह की कानूनी या इंतेजामी रुकावट है तो इसे बाकायदा (रेगुलराइज) किया जा सकता है, लेकिन तलबा की पढ़ाई मुतास्सिर नहीं होनी चाहिए."
"अपनी आजाद सियासी कयादत तैयार करे मुसलमान "
यूपी में अगले साल होने वाले असेम्बली चुनाव पर भी ओवैसी का अहम रद्देअमल सामने आया है. अरकान-ए-असेम्बली (विधायक) के किरदार पर पूछे गए सवाल पर ओवैसी ने कहा, "हमारी कोशिश यह है कि समाज अपनी आजाद सियासी कयादत तैयार करे. सवाल सिर्फ तादाद का नहीं है, बल्कि यह है कि अवामी नुमाइंदे कितने आजाद हैं और क्या वो अपने जमीर की आवाज खुलकर उठा सकते हैं."
ओवैसी ने डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा, "उनसे भी कभी ऐसा ही सवाल पूछा गया था." उन्होंने कहा, "बाबा साहब आंबेडकर ने उस वक्त जवाब दिया था, वो सिर्फ अपनी जम्हाई (अंगड़ाई या उबासी) लेने के लिए अपना मुंह खोलते हैं." ओवैसी ने कहा कि यह तबसरा आज भी उतना ही सच और मौजूं है.