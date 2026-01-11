"उमर और शरजील को कांग्रेस की वजह से नहीं मिली जमानत"...ओवैसी ने जमकर बोला हमला

Maharashtra Municipal Corporation Elections: महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव होने हैं, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) भी हिस्सा ले रही है. इसी कड़ी में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के अमरावती में एक चुनावी सभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिल्ली दंगों के मामले में छात्र नेता उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत न देने पर कांग्रेस सरकार को घेरा.

असदुद्दीन ओवैसी ने मंच के सामने खड़ी भीड़ से पूछा कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत क्यों नहीं दी? उन्होंने आगे कहा कि मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने एक कानून (UAPA) लेकर आई थी, जिसका मैंने उस वक्त संसद में विरोध किया था. उन्होंने कहा कि मैंने संसद में इस कानून का विरोध करते हुए कहा था कि सेक्शन 15(A) का इस्तेमाल मुसमलानों और दलितों के खिलाफ होगा.

उन्होंने कहा कि UAPA का सेक्शन 15 (A) के तहत पुलिस किसी को भी 180 दिन के लिए बिना पुलिस कस्टडी के हिरासत में रख सकती है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी सेक्शन की वजह से उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि वे दोनों बच्चे बिना किसी कसूर के पिछले साढ़े पांच सालों से जेल में सड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि ये बच्चे अपनी बहनों की शादी में पेरोल पर जेल से बाहर आते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस के कानून की वजह से उमर और शरजील को नहीं मिली जमानत- असदुद्दीन ओवैसी

असदुद्दीन ओवैसी ने इन दोनों युवकों को जमानत न मिलने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि इस कानून को कांग्रेस सरकार द्वारा बनाया गया. उन्होंने कहा कि कहां एक ये कांग्रेस वाले जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं?

UAPA कानून पर BJP और कांग्रेस इस कानून के लिए एक साथ खड़े थे?

इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि हद तो तब हो गई, जब वर्ष 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने UAPA के कानून में संशोधन किया. उन्होंने कहा कि आपको मालूम है कि वह संशोधित कानून क्या कहता है? उन्होंने कहा कि उस संशोधित कानून के तहत दिल्ली में बैठा एक इंस्पेक्टर नागरपुर के किसी आदमी को आतंकवादी बोल सकता है. उन्होंने कहा कि अमित शाह के इस संशोधन को कांग्रेस पार्टी ने स्पोर्ट किया.

कांग्रेस के बनाए उए कानूनों से मुसलमानों का घर हो रहा बर्बाद- असदुद्दीन ओवैसी

ओवैसी ने कहा कि इस संशोधन के समय उन्होंने संसद में कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि कांग्रेस का हर नेता एक-दो वर्षों के लिए जेल में जाए. उन्होंने कहा कि इस पर कांग्रेस वाले भड़क गए. औवैसी ने कहा कि यही कांग्रेस का रिएक्शन है, जब तुम पर आती है तो तुम पूरे देश को अपने सर पर उठा लेते हो. उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि तुम्हारे बनाए हुए कानून से हमारा (मुस्लिम) घर पिछले 75 वर्षों से बर्बाद हो रहा है.