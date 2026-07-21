"विरोध-प्रदर्शनों को कुचलने का सरकार का पुराना रिकॉर्ड"; स्टूडेंट्स पर पुलिस एक्शन पर ओवैसी का हमला!

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Asaduddin Owaisi on Student Protest: CJP की अगुवाई में हुए संसद मार्च के दौरान 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे. इस घटना पर मचे हंगामे के बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई सरकार के उसी रवैये का हिस्सा है जो उसने वकीलों के विरोध, किसानों के आंदोलन और CAA विरोधी प्रदर्शनों के दौरान अपनाया था. पत्रकारों से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि सरकार के पास स्थिति को बिगड़ने से रोकने के कई मौके थे, क्योंकि यह विरोध प्रदर्शन काफी समय से चल रहा था.
उन्होंने कहा, "कल जो हुआ, वह इस सरकार का लगातार दिखने वाला व्यवहार है. वकीलों के विरोध, किसानों के विरोध और CAA विरोध के दौरान भी ऐसी ही चीजें हुई थीं. यह विरोध कई हफ़्तों से चल रहा है. आपको पहले ही छात्रों से बातचीत करनी चाहिए थी." उन्होंने विरोध प्रदर्शन के दृश्यों को "पूरी तरह से अव्यवस्था" करार दिया. यह विरोध प्रदर्शन जून से चल रहा है और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के आंदोलन में शामिल होने और भूख हड़ताल शुरू करने के बाद इसे राष्ट्रीय स्तर पर काफी समर्थन मिला; उनकी भूख हड़ताल अभी भी जारी है.
ओवैसी ने क्या कहा?
ओवैसी की ये टिप्पणियां मार्च के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर विपक्ष की आलोचनाओं में और इजाफा करती हैं. प्रदर्शनकारी NEET-UG 2026 पेपर लीक के आरोपों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे. लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि "छात्रों को उनके अपने भविष्य के बारे में जायज़ सवाल पूछने के लिए पीटा गया" और उन्होंने संसद के मॉनसून सत्र में छात्रों के साथ कथित बर्बरता और NEET परीक्षा पेपर लीक संकट पर विस्तृत चर्चा की मांग की.
क्या है पूरा मामला
इस बीच, दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित हिंसा, पत्थरबाज़ी और तोड़फोड़ के सिलसिले में अब तक पांच FIR दर्ज की हैं. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह हिंसा पहले से रची गई साज़िश का हिस्सा थी और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने के लिए 250 से ज़्यादा वीडियो की जांच कर रही है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, ये FIR संसद मार्ग और कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशनों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, आर्म्स एक्ट 1959 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाव अधिनियम (PDPP एक्ट) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई हैं. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, विरोध प्रदर्शन की घटनाओं में 118 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए और 60 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है.