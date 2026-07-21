"विरोध-प्रदर्शनों को कुचलने का सरकार का पुराना रिकॉर्ड"; स्टूडेंट्स पर पुलिस एक्शन पर ओवैसी का हमला!

क्या है पूरा मामला

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित हिंसा, पत्थरबाज़ी और तोड़फोड़ के सिलसिले में अब तक पांच FIR दर्ज की हैं. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह हिंसा पहले से रची गई साज़िश का हिस्सा थी और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने के लिए 250 से ज़्यादा वीडियो की जांच कर रही है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, ये FIR संसद मार्ग और कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशनों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, आर्म्स एक्ट 1959 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाव अधिनियम (PDPP एक्ट) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई हैं. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, विरोध प्रदर्शन की घटनाओं में 118 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए और 60 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है.