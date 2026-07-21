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"विरोध-प्रदर्शनों को कुचलने का सरकार का पुराना रिकॉर्ड"; स्टूडेंट्स पर पुलिस एक्शन पर ओवैसी का हमला!

Asaduddin Owaisi on Student Protest: AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने संसद तक मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ पहले बातचीत की जानी चाहिए थी. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 21, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 04:10 PM IST
"विरोध-प्रदर्शनों को कुचलने का सरकार का पुराना रिकॉर्ड"; स्टूडेंट्स पर पुलिस एक्शन पर ओवैसी का हमला!
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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