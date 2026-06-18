/“शिकारी नया है, लेकिन जाल पुराना है”, TMC और शिवसेना में टूट पर ओवैसी का बड़ा हमला

असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा, "उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के कुछ सांसद भी BJP में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं. शायद हमें उन दो 'बड़े' सांसदों से पूछना चाहिए कि आखिर किन लोगों ने इन सांसदों को BJP में शामिल होने के लिए 'धमकाया' था? बाकी 19 TMC सांसदों ने पार्टी क्यों छोड़ी? किसी पर आरोप लगाने में एक महीना लग सकता है. जैसा कि कुरान में कहा गया है, हर पीठ पीछे बुराई करने वाले और बदनामी करने वाले का अंजाम बहुत बुरा होता है." ओवैसी ने पूछा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना इतना आसान क्यों है? ये सभी लोग वहां क्यों उमड़ रहे हैं? आप अपनी सभी नाकामियों के लिए किसी एक 'सीनियर सांसद' को दोषी नहीं ठहरा सकते. उन्होंने आगे लिखा, शिकारी नया है, लेकिन जाल पुराना है.