/“शिकारी नया है, लेकिन जाल पुराना है”, TMC और शिवसेना में टूट पर ओवैसी का बड़ा हमला

राज्य चुनें
Owaisi on Shiv Sena UBT Split: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट हुई. शुरुआत में कुछ विधायकों ने ममता बनर्जी से नाता तोड़ लिया. इसके बाद 22 सांसदों ने एक अलग गुट बनाकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को बड़ा झटका दिया. अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद भी पार्टी से अलग हो गए हैं. ये सभी सांसद NDA को अपना समर्थन देंगे. उद्धव के छह सांसदों ने पहले ही स्पीकर को शिंदे गुट में विलय के लिए पत्र सौंप दिया है, जिससे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है. इन दो पार्टियों के अलग होने के बाद AIMIM चीफ और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा, "शिकारी नया है, लेकिन जाल पुराना है."
असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा, "उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के कुछ सांसद भी BJP में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं. शायद हमें उन दो 'बड़े' सांसदों से पूछना चाहिए कि आखिर किन लोगों ने इन सांसदों को BJP में शामिल होने के लिए 'धमकाया' था? बाकी 19 TMC सांसदों ने पार्टी क्यों छोड़ी? किसी पर आरोप लगाने में एक महीना लग सकता है. जैसा कि कुरान में कहा गया है, हर पीठ पीछे बुराई करने वाले और बदनामी करने वाले का अंजाम बहुत बुरा होता है." ओवैसी ने पूछा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना इतना आसान क्यों है? ये सभी लोग वहां क्यों उमड़ रहे हैं? आप अपनी सभी नाकामियों के लिए किसी एक 'सीनियर सांसद' को दोषी नहीं ठहरा सकते. उन्होंने आगे लिखा, शिकारी नया है, लेकिन जाल पुराना है.
शिवसेना (UBT) में फिर टूट
दरअसल, शिवसेना (UBT) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) में बड़े पैमाने पर टूट हुई है. शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसदों ने अलग गुट बना लिया है. बताया जा रहा है कि इन सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय के संबंध में पत्र भी सौंपा है. बगावत करने वाले सांसदों में भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश पाटिल, संजय दीना पाटिल, संजय हरिभाऊ जाधव, ओमप्रकाश राजे निंबालकर और संजय देशमुख के नाम शामिल बताए जा रहे हैं. इस घटनाक्रम को उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है.
TMC में बड़ी टूट
वहीं, तृणमूल कांग्रेस के 28 में से 20 सांसदों ने अलग गुट बनाकर त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी (NCPI) में विलय का ऐलान कर दिया है. इस गुट का नेतृत्व काकोली घोष दस्तीदार कर रही हैं. बागी सांसदों ने कथित तौर पर लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ काम करने की इच्छा जताई है.