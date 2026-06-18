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“शिकारी नया है, लेकिन जाल पुराना है”, TMC और शिवसेना में टूट पर ओवैसी का बड़ा हमला

Owaisi on Political Crisis: TMC और शिवसेना में कथित टूट के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने BJP पर तंज कसा. उन्होंने सवाल उठाया कि बड़ी संख्या में नेता BJP में क्यों शामिल हो रहे हैं और कहा, “शिकारी नया है, लेकिन जाल पुराना है.”

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 18, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:44 AM IST
“शिकारी नया है, लेकिन जाल पुराना है”, TMC और शिवसेना में टूट पर ओवैसी का बड़ा हमला
Image Credit: Asaduddin Owaisi and Mamata Banerjee Photo

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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