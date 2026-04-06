“मुसलमान गरीबी में क्यों?”, असदुद्दीन ओवैसी का ममता सरकार पर तीखा हमला

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है. सभी सियासी दलों ने कमर कस ली है. इस बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला. उन्होंने ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य के सरकारी क्षेत्र में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व "असंतोषजनक" है और उन्होंने TMC शासन के दौरान मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मुसलमान "घोर गरीबी" में जी रहे हैं.

बिहार की राजधानी पटना में पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए ओवैसी ने कहा, "ममता बनर्जी मुसलमानों के प्रति दोहरे रवैये के साथ काम करती हैं. जहां एक तरफ उनकी पार्टी ने अपना घोषणापत्र उर्दू में जारी किया है, वहीं पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व अभी भी असंतोषजनक बना हुआ है." उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 29 फीसद है, लेकिन "सिर्फ सात फीसद लोगों के पास ही सरकारी नौकरियां हैं."

ओवैसी का हमला

गौरतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने पश्चिम बंगाल में निलंबित TMC विधायक हुमायूं कबीर की 'आम जनता उन्नयन पार्टी' के साथ गठबंधन किया है. उन्होंने दावा किया, "मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे क्षेत्रों में मुसलमान घोर गरीबी में जी रहे हैं." ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि पश्चिम बंगाल में स्कूल छोड़ने की सबसे ज़्यादा दर मुसलमानों में है और इस समुदाय की कई लड़कियों में साक्षरता दर भी कम है. उन्होंने दावा किया, "पिछले साल, कलकत्ता हाई कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के पांच लाख प्रमाण पत्र रद्द कर दिए थे, जिनमें से लगभग तीन लाख प्रमाण पत्र मुसलमानों के थे.

Add Zee News as a Preferred Source

बंगाल में इस दिन होगी वोटिंग

पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यों वाली विधानसभा के चुनाव दो चरणों में होंगे. वोटिंग का पहला चरण 23 अप्रैल को और दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा. वोटों की गिनती 4 मई को होगी. ओवैसी ने केंद्र सरकार की भी आलोचना की, जिसने संसद के बजट सत्र को एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से बुलाया है, ताकि लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करने और महिला आरक्षण कानून को लागू करने में तेज़ी लाने वाले बिल पास किए जा सकें. उन्होंने कहा, "लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने वाले बिल आदर्श रूप से 29 अप्रैल के बाद ही पेश किए जाने चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में सांसद अभी चुनावों में व्यस्त हैं."