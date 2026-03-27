असम में बड़ा सियासी धमाका, अजमल-ओवैसी की मुलाकात से बदलेगा खेल?

Assam Assembly Elections 2026: असम में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है. सभी राजनीतिक दलों ने एक-दूसरे को पछाड़ने के लिए कमर कस ली है और चुनावी रणभूमि में एक जोरदार मुकाबले के लिए तैयार हैं. इसी बीच, AIUDF के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच एक बैठक होनी तय है. इस बैठक ने असम में चुनावी माहौल को और भी गरमा दिया है. मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने शुक्रवार को बताया कि असदउद्दीन ओवैसी 2 और 3 मार्च को असम का दौरा करेंगे.

उन्होंने कहा, "आज मेरे बेटे अब्दुल रहमान अजमल औपचारिक रूप से उनके (असदउद्दीन ओवैसी) साथ रात का खाना खाने गए और उनकी आपस में बात हुई, फिर उन्होंने मुझसे बात की और फिर वे 2 और 3 मार्च को असम आने पर सहमत हो गए. हम उनके साथ कम से कम आठ कार्यक्रम आयोजित करने की कोशिश करेंगे."

ओवैसी ने क्या कहा?

इससे पहले, ओवैसी ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के लिए अपनी पार्टी के समर्थन की घोषणा की थी. ओवैसी ने कहा कि यह फैसला बदरुद्दीन अजमल के अनुरोध के बाद लिया गया. उन्होंने आगे कहा, "बदरुद्दीन अजमल के बेटे, अब्दुल रहमान अजमल आज दिल्ली में मेरे आवास पर मुझसे मिले. मैंने बदरुद्दीन अजमल से भी फोन पर बात की." अपने चुनावी प्रचार की योजनाओं के बारे में बताते हुए ओवैसी ने कहा कि वह 2 और 3 अप्रैल को गुवाहाटी का दौरा करेंगे, जहां वह AIUDF उम्मीदवारों के समर्थन में कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं.

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बंगाल में दो-दो हाथ को तैयार ओवैसी

यह घोषणा पश्चिम बंगाल में AIMIM की हालिया राजनीतिक पहल के बाद हुई है, जहां ओवैसी ने हुमायूं कबीर और उनकी आम जनता उन्नयन पार्टी को समर्थन दिया, जो पूर्वी भारत में पार्टी की उपस्थिति को मजबूत करने के व्यापक प्रयास का संकेत है. हुमायूं कबीर को अपना समर्थन देते हुए ओवैसी ने कहा, "हमारा प्रयास है कि पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से एक नेतृत्व उभरे और मजबूत हो. हमने उन सीटों की संख्या तय कर ली है जिन पर हम चुनाव लड़ेंगे. यह गठबंधन सिर्फ इस चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसे आगे बढ़ाया जाएगा."