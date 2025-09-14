'जहन्नुम का कुत्ता नेतन्याहू', ओवैसी ने फिलिस्तीनी साफा पहनकर लगाए मुर्दाबाद के नारे: Video
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2921340
Zee SalaamIndian Muslim

'जहन्नुम का कुत्ता नेतन्याहू', ओवैसी ने फिलिस्तीनी साफा पहनकर लगाए मुर्दाबाद के नारे: Video

Asaduddin Owaisi wearing Palestinian Scarf: एक प्रोग्राम के दौरान असदुद्दीन ओवैसी फिलिस्तीनी स्कार्फ पहनकर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने नेतन्याहू को जहन्नुम का कुत्ता कहा और साथ ही इजराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 14, 2025, 09:40 AM IST

Trending Photos

'जहन्नुम का कुत्ता नेतन्याहू', ओवैसी ने फिलिस्तीनी साफा पहनकर लगाए मुर्दाबाद के नारे: Video

Asaduddin Owaisi: एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक प्रोग्राम में फिलिस्तीनी स्कार्फ पहने दिखाई दिए. इस दौरान उन्होंने गाजा की आवाम ज़िंदाबाद के नारे लगाए और साथ ही इजराइल की पुरज़ोर मज़म्मत की. असदुद्दीन ओवैसी शुरुआत से ही फिलिस्तीनियों का समर्थन करते आए हैं और इजराइल के जरिए किए जा रहे नरसंहार के खिलाफ आवाज़ उठाते आए हैं.

दोज़क का कुत्ता नेतन्याहू: ओवैसी

वीडियो में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी नेतन्याहू को जहन्नुम का कुत्ता कहते नजर आ रहे हैं और अरब मुमालि से से गुहार लगा रहे हैं कि वह मुत्तहिद हो जाएं, क्योंकि फिलिस्तीन पर कब्जा करने के बाद इजराइल दूसरे मुस्लिम देशों को निशाना बनाएगा.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

1 हज़ार बच्चों की भूख  से मौत

ओवैसी कहते हैं कि 1 हजार फिलिस्तीनी बच्चे भूख की वजह से मारे गए हैं. इजराइल फिलिस्तीनियों को मार सकता है, लेकिन मोहम्मद (स.अ) की उम्मत में मौत का खौफ नहीं पैदा कर सकता. नेतन्याहू मुर्दाबाद के नारे लगाने से पहले ओवैसी ने कहा कि नेतन्याहू सीरिया, ईरान और दूसरे कई मुस्लिम देशों में हमला कर चुका है.

देखें वीडियो

 

सोशल मीडिया पर ओवैसी का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और साथ ही उनका फिलिस्तीनी साफ पहनना लोगों को काफी पसंद आ रहा है. लोग उनकी तस्वीरों और वीडिओ को काफी शेयर कर रहे हैं.

गाजा में हालात संजीदा

गाजा में फिलहाल हालात संजीदा बने हुए हैं. सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक बीती रोज 40 लोग मारे गए हैं. जिनमें से बड़ी तादाद में बच्चे शामिल हैं. इसके साथ ही सात फिलिस्तीनियों की भूख की वजह से मौत हो गई है. गाजा शहर के ढाई लाख लोगों ने घरों को छोड़ दिया है और वह बिना किसी ठिकाने के हमलों से बचने के लिए निकल गए हैं. वहां बचे लोग लगातार हमलों को झेल रहे हैं.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Asaduddin Owaisimuslim newsPalestine

Trending news

Israel Hamas War
Qatar पर हमले का दाव नेतन्याहू पर कैसे उल्टा पड़ गया? ट्रंप भी हुए नाराज़
West Bank
West Bank: फिलिस्तीनी ऑस्कर विजेता के घर में इजराइली रेड; बताई आपबीती
Gaza News
ग़ज़ा में बरस रही मौत; 2.5 लाख लोगों ने छोड़ा घर, इजराइली हमलों में 80% ढांचा तबाह!
Bihar News
PM मोदी के दौरे से पहले किशनगंज में सुरक्षा एजेंसियों की रेड; PFI नेता नदवी गिरफ्तार
Bangladesh news
बांग्लादेश में Academic से आम आदमी तक निशाने पर; BAL ने खोली युनूस सरकार की पोल!
UP News
'फतवा' वाले बयान पर इमरान मसूद का तंज; गिरिराज सिंह को बताया मीट का ब्रांड एंबेसडर!
Pakistan News
Pak के सेफ जोन में इंसानियत शर्मसार; शरणार्थी शिविर में अफगान महिला से किया गैंगरेप
Delhi News
मुसलमानों के खिलाफ हिंसा-नफरत को बढ़ावा देने वाली फिल्म पर चला HC का हंटर, लगाई रोक
UP News
'I Love Mohammad' बोर्ड लगाने पर मुस्लिम नौजवानों पर FIR; जानें क्या है पूरा मामला?
newyork decleration
फिलिस्तीन पर भारत सरकार के इस कदम से अंधभक्तों को लग सकती है मिर्ची
;