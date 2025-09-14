'जहन्नुम का कुत्ता नेतन्याहू', ओवैसी ने फिलिस्तीनी साफा पहनकर लगाए मुर्दाबाद के नारे: Video

Asaduddin Owaisi: एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक प्रोग्राम में फिलिस्तीनी स्कार्फ पहने दिखाई दिए. इस दौरान उन्होंने गाजा की आवाम ज़िंदाबाद के नारे लगाए और साथ ही इजराइल की पुरज़ोर मज़म्मत की. असदुद्दीन ओवैसी शुरुआत से ही फिलिस्तीनियों का समर्थन करते आए हैं और इजराइल के जरिए किए जा रहे नरसंहार के खिलाफ आवाज़ उठाते आए हैं.

दोज़क का कुत्ता नेतन्याहू: ओवैसी

वीडियो में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी नेतन्याहू को जहन्नुम का कुत्ता कहते नजर आ रहे हैं और अरब मुमालि से से गुहार लगा रहे हैं कि वह मुत्तहिद हो जाएं, क्योंकि फिलिस्तीन पर कब्जा करने के बाद इजराइल दूसरे मुस्लिम देशों को निशाना बनाएगा.

1 हज़ार बच्चों की भूख से मौत

ओवैसी कहते हैं कि 1 हजार फिलिस्तीनी बच्चे भूख की वजह से मारे गए हैं. इजराइल फिलिस्तीनियों को मार सकता है, लेकिन मोहम्मद (स.अ) की उम्मत में मौत का खौफ नहीं पैदा कर सकता. नेतन्याहू मुर्दाबाद के नारे लगाने से पहले ओवैसी ने कहा कि नेतन्याहू सीरिया, ईरान और दूसरे कई मुस्लिम देशों में हमला कर चुका है.

सोशल मीडिया पर ओवैसी का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और साथ ही उनका फिलिस्तीनी साफ पहनना लोगों को काफी पसंद आ रहा है. लोग उनकी तस्वीरों और वीडिओ को काफी शेयर कर रहे हैं.

गाजा में हालात संजीदा

गाजा में फिलहाल हालात संजीदा बने हुए हैं. सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक बीती रोज 40 लोग मारे गए हैं. जिनमें से बड़ी तादाद में बच्चे शामिल हैं. इसके साथ ही सात फिलिस्तीनियों की भूख की वजह से मौत हो गई है. गाजा शहर के ढाई लाख लोगों ने घरों को छोड़ दिया है और वह बिना किसी ठिकाने के हमलों से बचने के लिए निकल गए हैं. वहां बचे लोग लगातार हमलों को झेल रहे हैं.