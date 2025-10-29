Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2979969
Zee SalaamIndian Muslim

हम चूहों का नहीं करते शिकार; दिल्ली में बैठी है 'घुसपैठी', Owaisi का BJP पर जोरदार हमला

Owaisi on Illegal Immigrants: असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर घुसपैठियों के मामले में ज़ोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा कि जिसे बांग्लादेश की जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया वह 'घुसपैठी' दिल्ली में बैठी है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 29, 2025, 02:13 PM IST

Trending Photos

हम चूहों का नहीं करते शिकार; दिल्ली में बैठी है 'घुसपैठी', Owaisi का BJP पर जोरदार हमला

Owaisi on Illegal Immigrants: एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने घुसपैठियों को लेकर बीजेपी पर ज़ोरदार हमला बोला है. ओवैसी ने कहा कि 'घुसपैठी' दिल्ली में बैठी है,  जिसको बांग्लादेश की जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया, वह दिल्ली में बैठी है. इसके साथ ही ओवैसी ने एसआईआर की रिपोर्ट को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है.

क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी?

असदुद्दीन ओवैसी ने ईस्ट चंपारण के ढाका में एक रैली को खिताब करते हुए कहा कि दिल्ली में बैठी 'घुसपैठी' को निकालो मोदी जी. बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं है, अगर है तो अमित शाह क्या कर रहे हैं? ओवैसी ने कहा कि अमित शाह कहते हैं कि भारत में घुसपैठिए हैं. चुनाव आयोग ने रिव्यू कराया, बिहार में केवल दो घुसपैठिए निकले.

दिल्ली में बैठी है 'घुसपैठी'

ओवैसी ने आगे कहा कि अमित शाह और मोदी हम आपको कह रहे हैं कि 'घुसपैठी' दिल्ली में बैठी है. जिसको बांग्लादेश की जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया, उसे मोदी ने कहा कि आ मेरी बहन. उस 'घुसपैठी' को निकालो मोदी जी. बिहार में कोई घुसपैठिए नहीं है. अगर हैं तो अमित शाह क्या कर रहे हैं?

Add Zee News as a Preferred Source

आपके पास पूरी फोर्स, फिर हमसे क्यों पूछते हो

एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि आप गृह मंत्री हैं, बीएसएफ आपके पास है, सीमा की पूरी पुलिसफोर्स आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है, बिहार में 20 साल से नीतीश की सरकार है. इसके बावजूद भी तुम चूहे को नहीं पकड़ सके, तो शेर से क्यों पूछ रहे हो. ओवैसी ने आगे कहा,"हमसे पूछ रहे हैं, सुन लो अमित शाह, हम चूहों को शिकार नहीं करते हैं. अरे तुम गृह मंत्री हो, मैं थोड़ी हूं. नीतीश बाबू आपके मंत्री हैं 20 साल से उनको पूछ लेते. 

गौरतलब है कि अगले महीने बिहार में असेंबली चुनाव हैं. ये चुनाव दो फेज में होंगे. पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को है और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को है और 14 नवंबर को काउंटिंग है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Asaduddin Owaisiillegal immigrantsmuslim news

Trending news

Asaduddin Owaisi
हम चूहों का नहीं करते शिकार; दिल्ली में बैठी है 'घुसपैठी',Owaisi का BJP पर बड़ा हमला
Jamia Millia Islamia
ऐसे बनी थी Jamia Millia Islamia, अंग्रेजों के जबरदस्त दबाव के बाद रखी गई थी नीव
Tejashwi Yadav
Owaisi के मुसलमान डिप्टी CM वाले बयान पर क्या बोले Tejaswi Yadav?
Babri Masjid
Babri Masjid से जुड़े पोस्ट पर लगा था NSA; अब SC से मोहम्मद फैयाज को लगा बड़ा झटका
Taj Story
फिल्म 'Taj Story' के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, इन चीजों पर उठाए गए सवाल
Jamiat Ulema e Hind
धर्म देखे बिना बाढ़ मुतास्सिरों का घर बना रही है जमीयत, 15 मकानों का काम शुरू
Pakistan
क्यों फेल हुई पाकिस्तान और अफगानिस्तान पीस टॉक, क्या फिर भिड़ेंगे दोनों देश?
mp news
MP News: कोर्स में था तभी कराया, योग आसन कराने पर सस्पेंड मुस्लिम टीचर ने दी सफाई
Asaduddin Owaisi
मल्लाह का बेटा डिप्टी CM बन सकता है, लेकिन मोहम्मद का नहीं! Owaisi का जोरदार हमला
Israel Hamas War
बच्चों और औरतों पर भी नहीं आया रहम, IDF ने की Gaza में 90 लोगों की हत्या