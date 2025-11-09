तुम हो फिरऔन, तो मूसा भी जरूर आएगा, सीमांचल से ओवैसी का NDA पर जोरदार अटैक

Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव की दूसरी फेज की वोटिंग से पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जोरदार हमला बोला है. उन्होंने NDA की तुलना फिरऔन से की है. बता दें, फिरऔन इस्लाम में एक क्रूर शासक माना जाता है. जिसने मूसा अलैह. (पैगंबर) को मारने की कोशिश की थी, और आखिर में वह खुद ही नेस्तनाबूद हो गया था.

तुम हो फिरऔन, तो मूसा भी जरूर आएगा: ओवैसी

एक रैली को खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीमांचल नाइंसाफी करने वालो जो खुद को नमरूद और फिरऔन समझते हैं. जो मोदी को, नीतीश और तेजस्वी को समझते हैं, अगर तुम फिरऔन हो तो मूसा जरूर आएगा. अगर तुम नमरूद हो तो इब्राहिम आएगा. अगर तुम यज़ीद हो तो हुसैन जरूर आएगा, अगर तुम ज़ालिम हो, तो टीपू सुल्तान आएगा और अगर तुम झूठ हो तो सच आएगा.

असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे हैं बड़े-बड़े मुद्दे

असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल की जनता को लगातार साध रहे हैं. वह अलग-अलग मुद्दों को उठाकर आवाम के दिलों में जगह बनाने लगे हैं. हाल ही में ओवैसी ने मुस्लिम उप मुख्यमंत्री का मुद्दा उठाया था. उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की आबादी 17 फीसद है, तो फिर बिहार में मुस्लिम उपमुख्यमंत्री नहीं बनता है.

वक्फ का उठाया था मुद्दा

ओवैसी इस बिहार चुनाव में मुस्लिम वोटर्स को पूरी तरह से आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने, हाल ही में वक्फ का मुद्दा भी उठाया था. उन्होंने कहा था कि नए वक्फ बिल के जरिए मोदी सरकार मदरसों, मस्जिदों, खानकाहों और कब्रिस्तानों पर कब्जा करना चाहती है. ज्ञात हो कि इस बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है, उनकी रैलियों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है.