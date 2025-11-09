Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2994963
Zee SalaamIndian Muslim

तुम हो फिरऔन, तो मूसा भी जरूर आएगा, सीमांचल से ओवैसी का NDA पर जोरदार अटैक

Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने एनडीए पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अगर तुम फिरऔन हो तो मूसा जरूर आएगा. पूरी खबर पढ़न ेके लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 09, 2025, 03:58 PM IST

Trending Photos

तुम हो फिरऔन, तो मूसा भी जरूर आएगा, सीमांचल से ओवैसी का NDA पर जोरदार अटैक

Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव की दूसरी फेज की वोटिंग से पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जोरदार हमला बोला है. उन्होंने NDA की तुलना फिरऔन से की है. बता दें, फिरऔन इस्लाम में एक क्रूर शासक माना जाता है. जिसने मूसा अलैह. (पैगंबर) को मारने की कोशिश की थी, और आखिर में वह खुद ही नेस्तनाबूद हो गया था.

तुम हो फिरऔन, तो मूसा भी जरूर आएगा: ओवैसी

एक रैली को खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीमांचल नाइंसाफी करने वालो जो खुद को नमरूद और फिरऔन समझते हैं. जो मोदी को, नीतीश और तेजस्वी को समझते हैं, अगर तुम फिरऔन हो तो मूसा जरूर आएगा. अगर तुम नमरूद हो तो इब्राहिम आएगा. अगर तुम यज़ीद हो तो हुसैन जरूर आएगा, अगर तुम ज़ालिम हो, तो टीपू सुल्तान आएगा और अगर तुम झूठ हो तो सच आएगा.

असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे हैं बड़े-बड़े मुद्दे

असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल की जनता को लगातार साध रहे हैं. वह अलग-अलग मुद्दों को उठाकर आवाम के दिलों में जगह बनाने लगे हैं. हाल ही में ओवैसी ने मुस्लिम उप मुख्यमंत्री का मुद्दा उठाया था. उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की आबादी 17 फीसद है, तो फिर बिहार में मुस्लिम उपमुख्यमंत्री नहीं बनता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

वक्फ का उठाया था मुद्दा

ओवैसी इस बिहार चुनाव में मुस्लिम वोटर्स को पूरी तरह से आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने, हाल ही में वक्फ का मुद्दा भी उठाया था. उन्होंने कहा था कि नए वक्फ बिल के जरिए मोदी सरकार मदरसों, मस्जिदों, खानकाहों और कब्रिस्तानों पर कब्जा करना चाहती है. ज्ञात हो कि इस बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है, उनकी  रैलियों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Asaduddin Owaisimuslim newsowaisi news

Trending news

Pakistan News
पाक-अफगान तनाव के बीच बलूचिस्तान में हिंसा भड़की, 9 की मौत और 2 का अपहरण
Asaduddin Owaisi
तुम हो फिरऔन, तो मूसा भी जरूर आएगा, सीमांचल से ओवैसी का NDA पर जोरदार अटैक
Sudan
Sudan: एल-फाशर से भागे, रास्ते में RSF ने रोका; 150 से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप
Bhopal
Bhopal: ट्रेनी कांस्टेबल्स से भगवत गीता पढ़वाने पर विवाद, CONG ने बोला जोरदार हमला
Ajmer News
Ajmer की मुस्लिम बेटी फातिमा बनीं CA; बेहद खुश पिता ने सुनाई मोहम्मद (स.अ) की हदीस
Allama Iqbal
Allama Iqbal, वो शायर जिन्होंने शब्दों से जगाई थी मुस्लिम समाज में तालीमी रोशनी
ziaur rahman barq
मेरा मज़हब नहीं देता वंदे मातरम गाने की इजाजत, सपा MP Ziur Rahman Barq का बड़ा बयान
Afzal Ansari
हिम्मत है, यहां से पर्चा भरेंगे औवैसी? Afzal Ansari का AIMIM चीफ को बड़ा चैलेंज
UP News
UP के 4 जिलों में लाउडस्पीकर्स के खिलाफ एक्शन, पुलिस की हिदायत, हरगिज न करें ये काम
Saharanpur
Saharanpur: 300 मकानों पर चलेगा बुलडोजर, 80 PM आवास योजना वाले घरों पर लगा निशान