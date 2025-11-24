बीजेपी हदबंदी के नाम पर राजस्थान में मुस्लिमों की सियासी ताकत कर रही कम: अशोक गहलोत

Rajasthan News Today: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश में अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के साथ हो रहे भेदभाव और हिंसा को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर संगीन इल्जाम लगाए. अशोक गहलोत इन दिनों तीन दिनों के दौरे पर अपने गृह जिले जोधपुर पहुंचे हैं. जोधपुर के सर्किट हाउ में मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक गहलोत ने हाल ही में राजस्थान में नगर पालिका के सीमा निर्धारण में भजन लाल शर्मा सरकार पर मनमानी करने के आरोप लगाए.

'अल्पसंख्यकों के वार्डों को किया गया प्रभावित'

कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी की अगुवाई वाली भजन लाल सरकार जुबानी हमला बोला. उन्होंने कहा कि भजन लाल सरकार ने नगर निगम और अन्य निकायों की हदबंदी में पूरी तरह मनमानी और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया बिल्कुल स्पष्ट तौर पर भेदभावपूर्ण दिखाई देती है. गहलोत के मुताबिक, हदबंदी के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय वाले वार्डों और सीटों को अवैध तरीके से प्रभावित किया गया.

अशोक गहलोत ने कहा, "सरकार ने जिस तरह सीटों की संरचना बदली है, उससे साफ दिखता है कि अल्पसंख्यकों की सियासी हिस्सेदारी कमजोर करने की कोशिश की गई है. यह लोकतंत्र नहीं, बल्कि दबंगई है." उन्होंने कहा, "इस बार की हदबंदी किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता है. यह पूरी तरह से मनमानी, पक्षपातपूर्ण और नाइंसाफी है." गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता को धोखा देने और उनकी आवाज दबाने के बराबर हैं.

कांग्रेस के नव गठित संगठन पर जताई खुशी

अशोक गहलोत ने हाल ही में हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के चुनाव पर खुशी का इजहार किया. उन्होंने सभी नव-निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि "अगर कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करें, तो आने वाले समय में पार्टी अच्छे नतीजे हासिल करेगी." गहलोत ने कहा कि "मजबूत संगठन ही सफलता की नींव होता है. आपसी एकता से ही सियासी मैदान में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है."

कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक गहलोत ने हदबंदी का पुरजोर विरोध किया. उन्होंने कहा, "कांग्रेस हदबंदी के मुद्दे को जनता के बीच जोरदार तरीके से उठाएगी और सरकार की गलत नीतियों को उजागर करेगी." अशोक गहलोत ने कहा कि "हदबंदी जैसा संवेदनशील कदम लेते समय पारदर्शिता और न्याय महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मौजूदा सरकार ने इन मूल सिद्धांतों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया है."

