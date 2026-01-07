अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान देशद्रोह के आरोप से हो सकते हैं बरी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रखी एक शर्त

Advertisement
SC on Professor Ali Khan Mahmudabad Case: प्रोफेसर अली महमूदाबाद मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को उनके खिलाफ उदारता दिखाने का संकेत दिया है. प्रोफेसर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक पोस्ट किया था, जिस पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Jan 07, 2026, 02:02 PM IST

SC on Professor Ali Khan Mahmudabad Case: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा सरकार को अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के मामले में बड़ा संकेत दिया है. कोर्ट ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े आपराधिक मामले में अभियोजन की मंजूरी (सैंक्शन) न देने पर एक बार की 'उदारता' दिखाने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य सरकार ऐसा करती है, तो मामले को यहीं खत्म किया जा सकता है.

क्या है पूरा मामला?

अली खान महमूदाबाद को 18 मई को हरियाणा पुलिस के जरिए दर्ज एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. यह एफआईआर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज की गई थी. वह 21 मई तक हिरासत में रहे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी.

सुप्रीम कोर्ट ने कही थी ये बात

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और हरियाणा के डीजीपी को निर्देश दिया था कि वह एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन करें. इस SIT में ऐसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल किए जाएं, जो हरियाणा या दिल्ली से न हों. कोर्ट ने कहा था कि यह टीम सोशल मीडिया पोस्ट में इस्तेमाल की गई भाषा और शब्दों की जटिलता को समग्र रूप से समझे और उनके सही अर्थ का आकलन करे.

अब कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

इस बार हुई सुनवाई में कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर सरकार नरमी दिखाती है, तो प्रोफेसर महमूदाबाद से भी मुस्कबिल में जिम्मेदार आचरण की अपेक्षा की जाएगी. यह सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ के सामने हुई थी.

- सुनवाई की शुरुआत में CJI ने टिप्पणी करते हुए कहा,"सरकार अभियोजन की मंजूरी देने के पक्ष में नहीं है?" हरियाणा सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि महमूदाबाद के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी अभी तक लंबित है.

- इस पर जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने सवाल किया, "कब से यह लंबित है? चार्जशीट कब दाखिल की गई थी?" ASG ने जवाब दिया कि चार्जशीट 22 अगस्त 2025 को दाखिल की गई थी.

- इसके बाद CJI ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर सक्षम प्राधिकारी इस मामले में एक बार की उदारता दिखाने का फैसला लेता है, तो कोर्ट मामले के गुण-दोष (मेरिट) में जाने की जरूरत नहीं समझेगा.

CJI ने कहा,"अगर सक्षम प्राधिकारी एक बार नरमी बरतने का फैसला करता है और मामला खत्म कर देता है, तो हमें मेरिट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी." इस पर ASG ने कहा कि वह इस संबंध में निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराएंगे.

पीठ ने दिया ये आदेश

इसके बाद पीठ ने अपने आदेश में कहा,"ASG एसवी राजू ने जानकारी दी है कि अगस्त 2025 में चार्जशीट दाखिल की गई थी, लेकिन अब तक राज्य सरकार की ओर से अभियोजन की मंजूरी नहीं दी गई है. उन्होंने यह साफ निर्देश लेने के लिए समय मांगा है कि क्या राज्य सरकार एक बार की उदारता दिखाते हुए मंजूरी न देने और मामले को समाप्त करने के पक्ष में है."

CJI ने आखिर में कमेंट किया,"अगर राज्य यह तय करता है कि इस मुद्दे को अब दफन किया जा सकता है, तो मामला यहीं समाप्त हो जाएगा. हमें पूरा भरोसा है कि वह भी जिम्मेदारी से बर्ताव करेंगे."

ज्ञात हो कि महमूदाबाद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196, 152 समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज है. इन धाराओं में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले काम, असंतुलन पैदा करने वाले बयान, देश के एकता को खतरे में डालने वाले काम और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शब्द या इशारे जैसे आरोप शामिल हैं.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

Ashoka Universitymuslim newshindi news

