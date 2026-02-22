दिल्ली के ऐतिहासिक मस्जिदों के रखरखाव जिम्मेदारी किसकी? ASI ने झाड़ा पल्ला, RTI से खुली पोल

Delhi News: देश के कई राज्यों में इन दिनों ऐतिहासिक मस्जिदों और मुसलमानों के धार्मिक स्थलों की स्थिति जीर्णशीर्ण है. खासतौर पर केंद्रीय राजधानी दिल्ली में, जिसमें आए दिन नशाखोरी और अश्लीलता की घटनाएं होती हैं. वहीं, सूचना के अधिकार (RTI) के तहत सामने आई एक अहम जानकारी ने दिल्ली की ऐतिहासिक मस्जिदों के मैनेजमेंट और मजहबी सरगर्मियों से जुड़े कई सवाल खड़े कर दिए हैं. इस रिपोर्ट ने एक बार फिर से ऐतिहासिक मस्जिदों के संरक्षण को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं.

RTI से मिली जानकारी के मुताबिक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के दिल्ली सर्कल के तहत आने वाली केंद्र सरकार के जरिये संरक्षित ऐतिहासिक मस्जिदों में नमाज, इमामों की नियुक्ति और वुजू जैसी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी ASI नहीं लेता है. यह जानकारी मुस्लिम वेलफेयर ऑफ ऑर्गनाइजेशन के अध्यक्ष शेख सरताज अहमद मसूदी के जरिये दायर आरटीआई के जवाब में सामने आई है.

ASI ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि विभाग का मुख्य दायित्व सिर्फ ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण और उनकी देखभाल करना है. मजहबी सरगर्मियों के खर्च या व्यवस्थाओं से संबंधित जानकारी उसके पास मौजूद नहीं है. ASI की ओर से दिल्ली सर्कल के तहत संरक्षित मस्जिदों की लिस्ट भी उपलब्ध कराई गई है. इसके साथ ही उन मस्जिदों की अलग लिस्ट भी दी गई है, जहां नियमित रूप से नमाज अदा की जा रही है.

हालांकि जब RTI में इमाम, मोअज्जिन, वुजू के पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के खर्च से जुड़े सवाल पूछे गए तो विभाग ने इस संबंध में किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार किया और अपनी अनभिज्ञता जताई. RTI के इस खुलासे से शेख सरताज अहमद मसूदी ने हैरानी का इजहार किया है. उन्होंने कहा कि अगर पाम (पलम) मस्जिद, नीली मस्जिद और सुनहरी मस्जिद में इबादत की इजाजत दी गई है, तो फिर खैर-उल-मनाजिल, बेगमपुरी मस्जिद और जामा मस्जिद फिरोज शाह कोटला समेत अन्य ऐतिहासिक मस्जिदों में नमाज पर प्रतिबंध क्यों जारी है?

मुस्लिम वेलफेयर ऑफ ऑर्गनाइजेशन के अध्यक्ष शेख सरताज अहमद मसूदी के मुताबिक, भारतीय संविधान हर नागरिक को धार्मिक उपासना का मौलिक अधिकार देता है और किसी स्मारक का दर्जा इस अधिकार में बाधा नहीं बनना चाहिए. शेख सरताज अहमद मसूदी ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ संरक्षित मस्जिदों में साफ-सफाई और पवित्रता का ठीक से ध्यान नहीं रखा जा रहा है. साथ ही कुछ स्थानों पर अतिक्रमण की शिकायतें भी सामने आई हैं.

शेख सरताज अहमद का कहना है कि जब ASI के पास इमामों की नियुक्ति या बुनियादी सुविधाओं से संबंधित कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो फिर पूरे मैनेजमेंट के दावों पर सवाल उठते हैं. उन्होंने ऐलान किया कि RTI से हासिल दस्तावेजों के आधार पर दिल्ली की सभी प्राचीन मस्जिदों में नमाज की बहाली और उनके धार्मिक सम्मान की सुरक्षा के लिए जल्द ही दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की जाएगी.

इंकलाब में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, शेख सरताज अहमद मसूदी ने समाजसेवियों और जागरूक नागरिकों से इस अभियान में कानूनी और सार्वजनिक मदद की अपील भी की. शेख मसूदी के मुताबिक, इस अभियान के तहत आम लोगों को उन ऐतिहासिक मस्जिदों के बारे में जागरूक किया जाएगा जिन्हें ASI ने 'नॉन-लिविंग' यानी गैर-आबाद घोषित किया है, ताकि इन ऐतिहासिक इबादतगाहों में फिर से मजहबी सरगर्मियों की बहाली का रास्ता तैयार किया जा सके.

