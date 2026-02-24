बाबरी के बाद कमाल मौला मस्जिद पर मंडराया खतरा; ASI ने मंदिर होने के दिए खास संकेत!

Dhar Kamal Maula Mosque Case: उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद के बाद, अब मध्य प्रदेश स्थित कमाल मौला मस्जिद पर खतरा मंडराने लगाय लगा है. मध्य प्रदेश के धार में मौजूद विवादित भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद परिसर को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सामने आने के बाद एक बार फिर यह ऐतिहासिक और संवेदनशील मुद्दा सुर्खियों में आ गया है. मुस्लिम पक्ष ने रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए अपनी आपत्तियां दर्ज कराने की बात कही है, जबकि अदालत ने सभी पक्षकारों को अपनी राय और आपत्तियां दाखिल करने का मौका दिया है.

ASI की विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद विवादित स्थल को लेकर नए सिरे से बहस तेज हो गई है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने सोमवार (23 फरवरी) को इस मामले की सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों को निर्देश दिया कि वे ASI की रिपोर्ट पर दो हफ्तों के भीतर अपनी आपत्तियां, राय, सुझाव और सिफारिशें अदालत में पेश करें. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय की है. यह रिपोर्ट दो साल पहले हाई कोर्ट के आदेश पर किए गए वैज्ञानिक सर्वेक्षण के बाद तैयार की गई थी, जिसमें 2,000 से ज्यादा पन्नों का विस्तृत विवरण शामिल है.

भोजशाला परिसर को लेकर दोनों समुदायों के अलग-अलग दावे लंबे समय से चले आ रहे हैं. हिंदू समुदाय इसे वाग्देवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर होने का दावा करता है. जबकि मुस्लिम पक्ष इस स्मारक को 11वीं सदी की कमाल मौला मस्जिद बताता है. यह परिसर ASI के जरिये संरक्षित स्मारक है और इसमें पूजा और इबादत को लेकर एक नियम बनाया गया है.

ASI ने रिपोर्ट में दिए मंदिर होने के संकेत

पक्षकारों के मुताबिक, ASI की रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि विवादित स्थल पर धार के परमार राजाओं के शासनकाल की एक विशाल संरचना पहले से मौजूद थी और वर्तमान संरचना प्राचीन मंदिरों के हिस्सों से बनाई गई हो सकती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राप्त स्थापत्य अवशेषों, मूर्तिकला के टुकड़ों, साहित्यिक ग्रंथों वाले शिलालेखों की बड़ी शिलाओं और स्तंभों पर नागकर्णिका शिलालेख जैसे प्रमाण बताते हैं कि यहां साहित्यिक और शैक्षिक गतिविधियों से जुड़ी एक विशाल संरचना मौजूद रही होगी.

वैज्ञानिक जांच के दौरान मिले पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर इस संरचना को परमार काल का माना जा सकता है. रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया है कि वैज्ञानिक जांच, सर्वेक्षण, पुरातात्विक उत्खनन, प्राप्त वस्तुओं के अध्ययन और विश्लेषण, स्थापत्य अवशेषों, मूर्तियों और शिलालेखों के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि वर्तमान संरचना प्राचीन मंदिरों के हिस्सों से बनाई गई थी.

हिंदू संगठन ASI रिपोर्ट से खुश

याचिकाकर्ताओं में शामिल 'हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस' के पक्षकार आशीष गोयल ने कहा कि उनकी याचिका की मुख्य मांग विवादित परिसर के धार्मिक स्वरूप को तय करना है और एएसआई की रिपोर्ट से उनके इस दावे को बल मिलता है कि भोजशाला एक परमारकालीन स्मारक है, जिसे नुकसान पहुंचाकर नया ढांचा खड़ा किया गया था. उन्होंने यह भी दावा किया कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण में मिले सिक्के, मूर्तियां और शिलालेख एक प्राचीन मंदिर की मौजूदगी की ओर संकेत करते हैं.

मुसलमानों को ASI रिपोर्ट पर संदेह क्यों?

दूसरी ओर, मुस्लिम समुदाय ने ASI की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं. मुस्लिम पक्ष के याचिकाकर्ताओं में शामिल मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसायटी से जुड़े अब्दुल समद ने कहा कि वे हाई कोर्ट के सामने अपनी आपत्तियां दर्ज कराएंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि ASI ने उनकी पुरानी आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए विवादित परिसर में "पीछे के रास्ते से रखी गईं चीजों" को भी सर्वेक्षण में शामिल किया.

ASI की रिपोर्ट में क्या है?

धार के इस ऐतिहासिक परिसर को लेकर विवाद पहले भी उठ चुका है. ASI ने 7 अप्रैल 2003 को एक आदेश जारी किया था, जिसके मुताबिक हिंदुओं को हर मंगलवार पूजा करने की इजाजत है, जबकि मुस्लिमों को हर शुक्रवार को जुमा की नमाज अदा करने की इजाजत दी गई है. ASI की सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि परिसर में हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों और धार्मिक प्रतीकों के साथ-साथ संस्कृत, प्राकृत, अरबी और फारसी भाषाओं में उत्कीर्ण शिलालेख मौजूद हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, परिसर की वर्तमान संरचना बेसाल्ट की पहले से मौजूद संरचना के ऊपर निर्मित है, जिसका निचला हिस्सा आज भी मौजूदा ढांचे के आधार के रूप में मौजूद है. इसमें दावा किया गया है कि संस्कृत और प्राकृत के सभी शिलालेख अरबी और फारसी के शिलालेखों से पहले के हैं, जिससे संकेत मिलता है कि संस्कृत और प्राकृत का इस्तेमाल करने वाले लोग या इन्हें उत्कीर्ण करने वाले लोग पहले से इस स्थान पर मौजूद थे.

ASI की रिपोर्ट के मुताबिक, परिसर की जांच के दौरान अलग-अलग कालखंडों के कुल 31 सिक्के मिले, जिनमें सबसे पुराने सिक्कों को 10वीं-11वीं शताब्दी का माना गया है, जब मालवा क्षेत्र पर परमार राजाओं का शासन था और उनकी राजधानी धार थी. इसके अलावा सर्वेक्षण में कुल 94 मूर्तियां, मूर्तिकला के टुकड़े और सजावटी स्थापत्य तत्व भी मिले, जो बेसाल्ट, संगमरमर, मृदु पत्थर, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बने हैं.

कमाल मौला मस्जिद में मिले इस्लामिक शिला लेख

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कमाल मौला मस्जिद परिसर और कमाल मौला के मकबरे में अरबी और फारसी के 56 शिलालेख पाए गए, जिनमें मकबरे में रखीं शिलाएं और स्याही से लिखे 43 शिलालेख शामिल हैं. इन स्याही से लिखे शिलालेखों में मुख्य रूप से आगंतुकों का विवरण दर्ज है, जबकि कुछ में इस्लामी मत, प्रार्थनाओं और धार्मिक ग्रंथों के अंशों के साथ संबंधित शख्सियतों के नाम और फारसी पद्यांश भी दर्ज पाए गए हैं.

