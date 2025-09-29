Advertisement
Asia Cup 2025: ACC चीफ मोहसिन नकवी ने पीएम मोदी की पोस्ट पर किया कमेंट, लोग कर रहे खिंचाई

Asia Cup Trophy Controversy: भारत ने एशिया कप अपने नाम कर लिया है. टीम इंडिया ने एसीसी चीफ मोहसिन नक़वी के हाथों के ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया. इसके बाद नकवी ने पीएम मोदी के बधाई वाले पोस्ट पर कमेंट किया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 29, 2025, 02:26 PM IST

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया. लेकिन मैच के बाद होने वाला ट्रॉफी समारोह विवादों में घिर गया. पाकिस्तान के मंत्री और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) चीफ मोहसिन नक़वी ने पूरे आयोजन को विवादित बना दिया. उन्होंने पीएम की बधाई वाले पोस्ट पर कमेंट किया है. अब लोग उनकी जमकर खिचाई कर रहे हैं.

मोहसिन ने पीएम मोदी के पोस्ट पर किया रिएक्ट

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए भारत की जीत पर दी गई बधाई के जवाब में नक़वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा,"अगर युद्ध आपका गर्व मापने का पैमाना है, तो इतिहास पहले ही पाकिस्तान के हाथों आपकी हार दर्ज कर चुका है. कोई क्रिकेट मैच उस सच्चाई को बदल नहीं सकता. खेल में युद्ध को घसीटना सिर्फ हताशा दिखाता है और खेल की भावना को ठेस पहुंचाता है."

लोग कर रहे हैं खिंचाई

नकवी की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी फज़ीहत हो रही है. लोग कह रहे हैं कि मोहसिन अपनी खीज निकालने के लिए ऐसे पोस्ट कर रहे हैं. भारतीय टीम का यह रवैया पाकिस्तान को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है.

भारत ने नहीं ली ट्रॉफी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत ने नक़वी की मौजूदगी में ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. इसके बाद आयोजन समिति ने सुझाव दिया कि ट्रॉफी अमीरात क्रिकेट बोर्ड के वाइस-चेयरमैन खालिद अल जरूनी दें, लेकिन नक़वी ने इसे रोक दिया. करीब एक घंटे तक चली खींचतान के बाद आयोजकों ने चुपचाप ट्रॉफी हटा दी. इस बीच, व्यक्तिगत पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए गए, जिसमें तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा को सम्मानित किया गया.

कहा जा रहा है कि भारतीय खिलाड़ी मंच पर ट्रॉफी के बिना खड़े रह गए जबकि ACC और नक़वी ट्रॉफी लेकर चले गए. वहीं, पाकिस्तान टीम के कुछ खिलाड़ी चप्पल पहनकर मंच से casually निकलते देखे गए, जिससे दर्शकों ने जोरदार हूटिंग की.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं.

