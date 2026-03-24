हाफिज सईद की मुंह बोली बहन को दिल्ली में उम्रकैद की सजा, जानें कौन है आसिया अंद्राबी?

Asiya Andrabi Sentenced Life Imprisonment: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने मंगलवार (24 मार्च) कश्मीर की चर्चित अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को उम्रकैद की सजा सुनाकर बड़ा और सख्त संदेश दिया. अदालत ने न सिर्फ अंद्राबी को दोषी ठहराया, बल्कि उसकी दो करीबी साथियों सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को भी 30-30 साल की कैद की सजा सुनाई है.

यह फैसला कड़कड़डूमा कोर्ट अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदरजीत सिंह ने सुनाया, जिसमें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (UAPA) के तहत तीनों को देश विरोधी सरगर्मियों में शामिल पाया. हालांकि, कई जानकारों का मानना अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी और उसकी दोनों साथी इस फैसले के खिलाफ ऊपरी कोर्ट का रुख कर सकती हैं. इसके बाद आसिया अंद्राबी के बारे लोग जानने को उत्सुक हो गए.

क्या है पूरा मामला?

दरसअ, साल 2018 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आसिया अंद्राबी को गिरफ्तार किया था. जांच में सामने आया कि वह और उसकी सहयोगी लोगों को अलगाववादी विचारधारा की ओर उकसाते थे और अपने संगठन के जरिए ऐसी सरगर्मियों को अंजाम देते थे, जिन्हें देश की सुरक्षा के खिलाफ माना गया. अंद्राबी अप्रैल 2018 से ही आतंक टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में हिरासत में है और फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है.

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"दुख्तरान-ए-मिल्लत" से जुड़ा नेटवर्क

आसिया अंद्राबी ने साल 1987 में "दुख्तरान-ए-मिल्लत" नाम का संगठन बनाया था. शुरुआत में इसे सामाजिक सुधार के मकसद से शुरू किया गया था, लेकिन बाद में यह संगठन अलगाववाद, इस्लामी कानून लागू करने और महिलाओं को "आजादी" के मुद्दे पर सक्रिय करने के लिए जाना जाने लगा. यह संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के महिला विंग की तरह काम करता था और बाद में इस पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया.

जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस संगठन के तार पाकिस्तान समर्थित तत्वों से भी जुड़े पाए गए. बताया जाता है कि लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद, आसिया अंद्राबी को अपनी मुंहबोली बहन मानता था. हालिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि दिल्ली के लालकिले के पास हुए कार विस्फोट के आरोपियों का ताल्लुक भी इसी संगठन से जुड़ने की आशंका जताई गई थी. इस मामले में गिरफ्तार शहजादा अख्तर पर "दुख्तरान-ए-मिल्लत" को फिर से एक्टिव करने की कोशिश का आरोप है.

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कौन है आसिया अंद्राबी?

आसिया अंद्राबी का शुमार कश्मीर की प्रमुख अलगाववादी नेताओं में होता है. उसका जन्म श्रीनगर में एक शिक्षित और संपन्न मुस्लिम परिवार में हुआ था. उसके वालिद स्वास्थ्य सेवा से जुड़े थे, जबकि उसकी मां गृहिणी थीं. वह अपने परिवार की सबसे छोटी संतान है. वह अपने विचारों और सरगर्मियों की वजह से लगातार सुर्खियों में बनी रही.

आसिया अंद्राबी का जन्म 1961 से 1963 के बीच श्रीनगर में हुआ था. वे एक पढ़े-लिखे और संपन्न मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती है, जो सैयद वंश से जुड़ा माना जाता है. पढ़ाई के मामले में भी वह आगे रही. उसने श्रीनगर के सरकारी महिला कॉलेज से बायोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएश की पढ़ाई की. इसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी से अरबी में पोस्टग्रेजुएशन किया. शुरुआत में उनकी इच्छा थी कि वह दार्जिलिंग या देश के बाहर जाकर आगे पढ़ाई करे, लेकिन परिवार ने इसकी इजाजत नहीं दी. इसके बाद वह घाटी के अलगाववादियों के संपर्क में आ गई.

आसिया अंद्राबी का पति पर दर्ज है हत्या का मुकदमा

यही वह दौर था जब उसने जमात-ए-इस्लामी के महिला विंग से जुड़कर अपने सामाजिक और वैचारिक सफर की शुरुआत की. बाद में 1985 में अलग होकर आसिया अंद्राबी 1987 में "दुख्तरान-ए-मिल्लत" नाम के संगठन की स्थापना की. यह संगठन शुरू में सामाजिक सुधार के लिए बना था, लेकिन समय के साथ यह कश्मीर में कथित शरिया कानून लागू करने और महिलाओं को अलगाववादी आंदोलन से जोड़ने के लिए जाना जाने लगा. बाद में इस संगठन पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया.

आसिया अंद्राबी की निजी जिंदगी भी चर्चा में रही है. उसने 1990 में आशिक हुसैन फक्तू से शादी की, जिसे कासिम फक्तू के नाम से भी जाना जाता है. उसके पति हिजबुल मुजाहिदीन के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे हैं और 1992 से जेल में बंद है. उन्हें मानवाधिकार कार्यकर्ता हृदयनाथ वांचू की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा मिली है. उनके दो बेटे हैं. मुहम्मद बिन कासिम, जिसने मलेशिया से इंफॉर्मेशन टेक्नॉलोजी की पढ़ाई की, और छोटा बेटा अहमद बिन कासिम ने श्रीनगर में पढ़ाई की.

देश विरोधी सरगर्मियों में शामिल रही है आसिया अंद्राबी

आसिया अंद्राबी की गतिविधियों को लेकर हमेशा विवाद रहा है. वे कश्मीर को भारत से अलग करने और पाकिस्तान समर्थक विचारों के लिए जानी जाती हैं. कई मौकों पर पाकिस्तानी झंडा फहराने जैसे मामलों में भी उनका नाम सामने आया. कानूनी रूप से भी उसका रिकॉर्ड विवादित रहा है. साल 2018 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उसे गिरफ्तार किया था. उस पर UAPA के तहत कई मामले दर्ज हुए और 2026 में दिल्ली की NIA कोर्ट ने उसे दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई.

वह लंबे समय से तिहाड़ जेल सहित अलग-अलग जेलों में बंद है. उसके परिवार ने समय-समय पर उनकी सेहत को लेकर चिंता भी जताई है. बताया जाता है कि आसिया अंद्राबी बचपन से ही "मुजाहिद" से शादी करने और कश्मीर की आजादी के लिए जंग करने का सपना देखती थी. इस्लामी साहित्य, खासकर कुछ धार्मिक किताबों ने उसके विचारों को और मजबूत किया. उसने महिलाओं के बीच धार्मिक शिक्षा फैलाने के लिए हलकाह (चर्चा सत्र) और मदरसों का संचालन भी किया.

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