Sambhal Violence: ASP अनुज चौधरी पर कोर्ट हुआ सख्त, जेल जाने के डर से पहुंचे CM योगी के पास?

Sambhal Violence: संभल हिंसा के बाद सुर्खियों में आए तत्कालीन CO अनुज चौधरी (वर्तमान में ASP) पर अदालत की नजर पड़ चुकी है. संभल हिंसा मामले में एक पीड़ित की याचिका पर सुनवाई के बाद चंदौसी CJM कोर्ट ने ASP अनुज चौधरी, SHO अनुज तोमर समेत 12 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. इस आदेश के बाद अनुज चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी से गोरखपुर में मुलाकात की. अनुज चौधरी को योगी आदित्यनाथ का करीबी पुलि ऑफिसर माना जाता है.

दरअसल, CJM कोर्ट ने बीते 9 जनवरी को इन पुलिसर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया. लेकिन प्रशासन ने कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और मुकदमा दर्ज नहीं किया. संभल SP कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि प्रशासन अदालत के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगी. वहीं, बीते 15 जनवरी मकर संक्रांति के मौके पर ASP अनुज चौधरी गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में दिखे. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अनुज चौधरी और मुख्यमंत्री योगी के बीच लंबे समय तक बातचीत हुई. लोगों का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद अनुज चौधरी, मुख्यमंत्री योगी के पास मदद के लिए पहुंचे थे.

मकर संक्रांति के दिन तड़के सुबह योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित की. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि खिचड़ी अर्पित करते समय अनुज चौधरी भी वहीं, हाथ जोड़कर खड़े हैं. इसके बाद अनुज चौधरी ने मंदिर में पूजा की.

गौरतलब है कि संभल हिंसा के दौरान पांच मुस्लिम युवकों की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई थी. हालांकि पुलिस इस बात को सीधे तौर पर नहीं मानती कि पुलिस के गोली से इन लोगों की मौत हुई है. इसी हिंसा के दौरान आलम नाम के एक युवको तीन गोलियां लगीं. इलाज के बाद आलम की जान बच गई. आलम का आरोप है कि पुलिस वालों ने उसे गोली मारी है. इसी मामले में CJM कोर्ट ने अनुज चौधरी, अनुज तोमर समेत 12 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है.