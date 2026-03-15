मुस्लिम मतदाता तय करेंगे असम की कुर्सी, वोट बैंक देख हिमंता बिस्वा सरमा को लग रहा डर!

Assam Assembly Election 2026: हालिया कुछ महीनों में असम की सियासत सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही है. वहीं, इतवार (15 मार्च) को जब चुनाव आयोग ने असम की 126 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया तो यहां हार-जीत को लेकर अटकलबाजियां शुरू हो गई. वर्तमान में असम में सत्तरूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) की अगुवाई वाली हिमंता बिस्वा सरमा सरकार सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं. हिमंता बिस्वा सरमा पर लगातार वोट बैंक धुव्रीकरण के आरोप लगते रहे हैं.

इतवार को चुनाव आयोग के जरिये घोषित नोटिफिकेशन के तहत असम की 126 सीटों पर 9 अप्रैल को चुनाव होगा और नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे. असम की सियासत में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका लंबे समय से अहम मानी जाती रही है. राज्य की कई विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर चुनावी नतीजों को सीधे प्रभावित करते हैं. यही वजह है कि हर चुनाव में यह सवाल उठता है कि असम में कुल कितनी सीटें हैं, कितने मुस्लिम विधायक हैं और कितनी सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं.

क्या इस बार बढ़ेगा असम में मुस्लिम प्रतिनिधित्व?

सबसे पहले विधानसभा सीटों की बात करें, तो असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं और यह संख्या 1976 से अब तक नहीं बदली है. 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में कुल 31 मुस्लिम विधायक चुने गए थे. पार्टीवार देखें तो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के 15 मुस्लिम विधायक, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 15 मुस्लिम विधायक और भारतीय जनता पार्टी का एक मुस्लिम विधायक विधानसभा पहुंचा था. इस तरह 126 में से कुल 31 विधायक मुस्लिम समुदाय से थे, जो लगभग 24 फीसदी के बराबर है.

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वोटरों के आंकड़े देखें तो असम में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 2.5 करोड़ के आसपास मानी जाती है. इनमें मुस्लिम मतदाता लगभग 35 फीसदी के आसपास बताए जाते हैं. इस हिसाब से राज्य में करीब 85 से 90 लाख मुस्लिम वोटर होने का अनुमान लगाया जाता है. 2023 की डिलिमिटेशन प्रक्रिया के बाद विधानसभा सीटों का समीकरण भी बदला है.

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नए परिसीमन के मुताबिक, असम में लगभग 22 से 24 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी बहुमत में है, जबकि करीब 5 से 6 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं. पहले यह संख्या लगभग 30 सीटों के आसपास मानी जाती थी. इस तरह कुल मिलाकर आज भी लगभग 28 से 30 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं.

मुस्लिम वोट बैंक के मामले में धुबरी जिले है टॉप पर

असम के कुछ जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी बहुमत में है और यही वजह है कि वहां चुनावी राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव काफी मजबूत दिखाई देता है. इन जिलों में चुनावी समीकरण अक्सर इसी आबादी के इर्द-गिर्द बनते और बदलते रहते हैं. मुस्लिम वोट बैंक के लिहाज सबसे पहले धुबरी जिले का नाम आता है. यहां मुस्लिम आबादी लगभग 73.49 फीसदी है और जिले में करीब 10.24 लाख मुस्लिम रहते हैं. इतनी बड़ी आबादी की वजह धुबरी को असम की सियासत में मुस्लिम मतदाताओं का सबसे अहम केंद्र माना जाता है.

इसके बाद बरपेटा जिला है, जहां मुस्लिम आबादी करीब 74.94 फीसदी है. यहां लगभग 11.92 लाख मुस्लिम रहते हैं, जिससे यह जिला भी चुनावी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. नगांव जिले में भी मुस्लिम आबादी काफी बड़ी है. यहां करीब 56.20 फीसदी लोग मुस्लिम समुदाय से हैं और उनकी संख्या लगभग 10.63 लाख बताई जाती है. इसी वजह से यहां के कई विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं.

करीमगंज जिले में मुस्लिम आबादी लगभग 56.36 फीसदी है और यहां करीब 6.92 लाख मुस्लिम रहते हैं. इस जिले में भी चुनावी मुकाबले अक्सर मुस्लिम मतदाताओं के रुझान पर काफी हद तक निर्भर करते हैं. इसी तरह मोरीगांव जिले में मुस्लिम आबादी लगभग 52.56 फीसदी है. यहां करीब 5.03 लाख मुस्लिम रहते हैं, जिसकी वजह से यहां की कई विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट काफी प्रभावशाली माने जाते हैं.

गोलपारा जिले में मुस्लिम आबादी लगभग 57.52 फीसदी है और यहां करीब 5.79 लाख मुस्लिम रहते हैं. इस जिले की कई सीटों पर भी चुनावी परिणाम तय करने में मुस्लिम मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है. साल 2011 जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक, पूरे असम में मुस्लिम आबादी लगभग 34.22 फीसदी है. कई जिलों में यह आबादी बहुमत में है, जिसकी वजह से राज्य की चुनावी राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव काफी अहम माना जाता है.

मुस्लिम मतदाताओं से खौफजदा हैं हिमंता बिस्वा सरमा?

इसी वोट बैंक को अक्सर बीजेपी और हिमंता बिस्वा सरमा अपने लिए खतरा मानते हैं. इसका अंदाजा बीजेपी और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के बयानों से लगाया जा सकता है. बीजेपी नेताओं का मानना है कि मुसलमान उन्हें वोट नहीं देते हैं और इसीलिए सीएम सरमा पर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए लगातार उकसाने वाले बयान या सोशल मीडिया पोस्ट किए जाते हैं.

अगर पूरे राज्य के सियासी गणित को संक्षेप में समझें तो असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं. 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में 31 मुस्लिम विधायक चुने गए थे. वहीं अनुमान के मुताबिक, असम में करीब 85 से 90 लाख मुस्लिम वोटर हैं, जो कुल मतदाताओं का लगभग 35 फीसदी माने जाते हैं.

मुस्लिम वोट बैंक तय करेगा असम की कुर्सी!

परिसीमन के बाद असम में लगभग 22 से 24 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी बहुमत में है, जबकि करीब 28 से 30 सीटों पर मुस्लिम वोट चुनावी नतीजों को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकते हैं. इसी वजह से असम की राजनीति में मुस्लिम मतदाता कई इलाकों में चुनावी परिणामों का रुख तय करने वाले सबसे अहम वजहों में गिने जाते हैं और राज्य की चुनावी रणनीतियों में उनकी भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण बनी रहती है.

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