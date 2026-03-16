'BJP को... विपक्ष एकजुट हो', असम चुनाव से पहले बदरुद्दीन अजमल की अपील

Assam News: असम समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद बदरुद्दीन अजमल ने विपक्षी पार्टियों से एकजुट होने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी पार्टियां एक साथ आ जाएं, तो सत्ताधारी BJP को मज़बूती से चुनौती दी जा सकती है. इसके अलावा, उन्होंने भारत के चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वह यह सुनिश्चित करे कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी रहे.

दरअसल, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम, साथ ही पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया. इस घोषणा के तुरंत बाद समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए अजमल ने कहा कि जहां उनकी पार्टी चुनाव आयोग के फ़ैसले का स्वागत करती है, वहीं यह भी उतना ही जरूरी है कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष तरीक़े से कराए जाएं.

बदरुद्दीन अजमल ने क्या कहा?

अजमल ने जोर देकर कहा कि जिन राज्यों में BJP सत्ता में नहीं है, वहां चुनाव आयोग की यह विशेष ज़िम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीक़े से हों. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिए यह ज़रूरी है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ कोई भेदभाव न हो. उनके अनुसार, सभी पार्टियों को समान अवसर मिलने चाहिए और प्रशासनिक तंत्र को किसी विशेष पार्टी के पक्ष में कोई पक्षपात नहीं दिखाना चाहिए. AIUDF प्रमुख ने विपक्षी पार्टियों से यह भी आग्रह किया कि वे एकजुट हों और ये चुनाव मिलकर लड़ें. उनका मानना ​​है कि अगर BJP-विरोधी सभी पार्टियां हाथ मिला लें, तो चुनावी मुक़ाबला काफ़ी मज़बूत और असरदार हो सकता है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य BJP को सत्ता से हटाना है और इसे हासिल करने के लिए विपक्षी एकता बिल्कुल ज़रूरी है.

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दो चरणों में होगा पश्चिम बंगाल चुनाव

चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, पश्चिम बंगाल में मतदान दो चरणों में होगा. पहला चरण 23 अप्रैल को और दूसरा चरण 29 अप्रैल को निर्धारित है. वहीं, असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान एक ही चरण में 9 अप्रैल को होगा. तमिलनाडु में मतदान 23 अप्रैल को निर्धारित है. इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के वोटों की गिनती 4 मई को होगी.

चुनाव आयोग ने कस ली है कमर

चुनाव आयोग के अनुसार, इन पांचों क्षेत्रों में कुल 824 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा. अनुमान है कि लगभग 174 मिलियन मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए, लगभग 219,000 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे और लगभग 2 लाख से ज्यादा कर्मियों को तैनात किया जाएगा. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है.

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