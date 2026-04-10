पहले बेघर किया, अब बेआवाज भी; असम में मुस्लिम परिवारों से छिना वोटिंग अधिकार

Assam Assembly Election 2026: लोकतंत्र में वोट को सबसे बड़ा अधिकार माना जाता है, लेकिन असम के कुछ परिवारों के लिए यह हक सिर्फ कागजों तक सिमटकर रह गया है. घर उजड़े, पहचान छीनी गई और अब वोट देने का अधिकार भी छिनता नजर आ रहा है, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इन लोगों की गलती क्या है? असम की सभी 126 सीटों पर गुरुवार (10 अप्रैल) को मतदान हुआ, और कुछ जगहों पर समुदाय विशेष के लोगों को अधिकारिनों ने अपने मताधिकार करने का मौका ही ही नहीं दिया है.

असम के दिमोरिया विधानसभा क्षेत्र के कचुटोली गांव से बेदखल किए गए बंगाली भाषी मुस्लिम परिवार जब वोट डालने पहुंचे, तो उन्हें मतदान केंद्रों के बाहर ही रोक दिया गया. अधिकारियों ने साफ कहा कि वोटर लिस्ट में उनके नाम नहीं हैं, इसलिए उन्हें वोट देने की इजाजत नहीं दी जा सकती. इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इसमें देखा जा सकता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग पोलिंग बूथ के बाहर असहाय नजर आ रहे हैं, जहां उन्हें अपने ही देश में पहचान के लिए संघर्ष पड़ रहा है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, कई विस्थापित परिवार पहचान पत्र लेकर बूथ तक पहुंचे थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने तक नहीं दिया गया. इन परिवारों का दावा है कि यह लगातार दूसरा चुनाव है, जब वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं. इससे पहले पिछले साल पंचायत चुनाव में भी उन्हें इसी तरह से रोका गया था. उस समय उनकी बस्तियां, जो बूथ से एक किलोमीटर के अंदर थीं, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अगुवाई में ढहा दी गई थीं.

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मकतूब मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, बीते 10 फरवरी को जारी संशोधित वोटर लिस्ट में कचुटोली इलाके के 2,200 से ज्यादा लोगों के नाम हटा दिए गए. यह प्रक्रिया चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)प्रक्रिया के तहत की गई थी. अधिकारियों का कहना है कि नाम अपने आप नहीं हटाए गए, बल्कि स्थायी रूप से जगह बदलने की वजह से आधार से नाम हटा दिए गए हैं. साथ ही लोगों को फॉर्म-6 के जरिए दोबारा नाम जुड़वाने की सलाह दी गई थी, लेकिन कई परिवारों का कहना है कि उनके आवेदन अब तक लंबित पड़े हैं.

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यह पूरा मामला उस विवादित बेदखली अभियान से जुड़ा है, जो कामरूप मेट्रो जिला में चलाया गया था. 13 सितंबर 2024 को इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें पुलिस फायरिंग में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. इस कार्रवाई के बाद करीब 950 परिवारों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया, जिनमें ज्यादातर बंगाली भाषी मुस्लिम थे. उनके घर, मस्जिदें और स्थानीय बाजार तक तोड़ दिए गए.

सरकार का कहना था कि यह जमीन वन क्षेत्र, सरकारी भूमि या ट्राइबल बेल्ट में आती है, इसलिए अतिक्रमण हटाना जरूरी था. बाद में इसे खाली कराई गई जमीन पर सार्वजनिक परियोजनाएं शुरू की गईं, जिनमें 21 फरवरी को अमित शाह के जरिये असम पुलिस बटालियन परिसर की नींव रखना भी शामिल है.

आज इन बेदखल परिवारों की हालत बेहद खराब है. वे दिगारू नदी के किनारे अस्थायी बस्तियों में रह रहे हैं और बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं. इस हालत का असर नौजवानों पर भी पड़ा है. एक विस्थापित नौजवान गोलापउद्दीन ने बताया कि वह 18 साल का हो चुका है और पहली बार वोट देना चाहता था, लेकिन अब उसके माता-पिता के नाम भी लिस्ट से गायब हैं.

बीजेपी की अगुवाई हिमंता बिस्वा सरमा की एक सोची समझी नीति के तहत समुदाय विशेष के लोगों को इस तरह का सामना करना पड़ रहा है. हालिया दिनों असम के कई जिलों जैसे गोलपाड़ा, धुबरी और गोलाघाट के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कथित अतिक्रमण हटाने के नाम पर बड़ी संख्या मुसलमानों के घरों, दुकानों और खेतों को नेस्तानाबूद कर दिया गया. हैराने करने वाली बात यह कि हिमंता बिस्वा सरमा सरकार इसे जमीन की सुरक्षा और अवैध कब्जे को रोकने के लिए जरूरी बताती रही है, वहीं दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठनों, विपक्षी दलों और प्रभावितों ने सिर्फ बांग्ला भाषी मुस्लिम समुदाय को टार्गेट करने का आरोप लगाया है.

गौरतलब है कि 2023 के परिसीमन के बाद कचुटोली को दिमोरिया सीट में शामिल कर दिया गया है. इसकी वजह से कई मुस्लिम बहुल सीटों की संख्या भी कम हो गई है. सियासी दलों का आरोप है कि बीजेपी सरकार इसको एक सुनियोजित साजिश के तहत किया है, जिससे उसे चुनावों में फायदा मिले. फिलहाल, यहां सियासी मुद्दा जो भी हो पर बेदखल किए गए परिवारों के सामने सिर छुपाने और अपनी पहचान की लड़ाई के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं.

आज हालात यह हैं कि जिन लोगों ने कभी अपने गांव में रहकर वोट दिया, वे अब अपने ही देश में वोट देने के लिए तरस रहे हैं. लोकतंत्र की सबसे बुनियादी प्रक्रिया से बाहर किए गए ये परिवार अब सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या उनका हक उन्हें कभी वापस मिलेगा? अपनी मातृभूमि पर ही बेगाना कर दिए गए इन मुसलमानों की समस्याएं आने वाले दिनों सियासी फायदे के लिए और बढ़ सकती हैं. कई प्रभावितों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर है, और वह कोर्ट में अपने हक की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते हैं.

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