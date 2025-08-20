Assam: बुलडोज़र एक्शन से बंगाली मुसलमान परेशान; अब कोर्ट ने दिए कड़े आदेश
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2888842
Zee SalaamIndian Muslim

Assam: बुलडोज़र एक्शन से बंगाली मुसलमान परेशान; अब कोर्ट ने दिए कड़े आदेश

Assam News: असम में सरकार लगातार अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाए हुए है. इससे सबसे ज्यादा मुतास्सिर बंगाली मुस्लिम हुए हैं. अब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बड़े आदेश दिए हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 20, 2025, 10:09 AM IST

Trending Photos

Assam: बुलडोज़र एक्शन से बंगाली मुसलमान परेशान; अब कोर्ट ने दिए कड़े आदेश

Assam News: असम में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जंगलों के लिए रिजर्व जमीन पर रह रहे लोगों को सात दिनों के अंदर इलाका खाली करने का निर्देश देते हुए कहा है कि अगर ये लोग अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो सरकार अतिक्रमण हटा सकती है. सरकार काफी वक्त से अतिक्रमण अभियान चलाए हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मुतास्सिर होने वाले बंगाली मुसमलमान है.

हाई कोर्ट का सख्त आदेश

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति अरुण देव चौधरी की खंडपीठ ने गोलाघाट जिले के दोयांग और नामरो के संरक्षित वन इलाकों में रहने वाले परिवारों को अगले रविवार तक वन इलाका खाली करने का आदेश दिया है. 

साथ ही, ऐसी व्यवस्था बनाने का भी निर्देश दिया है जिससे मुस्तकबिल में संरक्षित वन इलाकों में फिर से अतिक्रमण न हो. अदालत ने कहा कि सरकार वन भूमि की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करे ताकि अवैध अतिक्रमण को रोका जा सके. अदालत ने यह भी कहा कि जंगलों में बाड़ और बोर्ड लगाए जाएं.

अदालत का सरकार को सख्त निर्देश

अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह ऐसी व्यवस्था करे जिससे वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण न हो सके. अदालत ने आगे कहा कि अगर अधिकारी ईमानदारी से काम करेंगे, तभी अवैध अतिक्रमण को रोका जा सकता है.

अदालत ने कहा कि अगर संरक्षित वनों में कोई अतिक्रमण पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए. दरअसल, पीड़ितों ने राज्य सरकार के नोटिस देने के बाद इस कदम के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. नोटिस में जंगलों में रहने वाले परिवारों को सात दिनों के भीतर अपने अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था.

पिटीशन में क्या कहा गया था?

याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया था कि जिला प्रशासन का नोटिस असम भूमि एवं राजस्व नियंत्रण अधिनियम, 1886 और असम भूमि नीति, 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है और सर्वोच्च न्यायालय के 13 दिसंबर, 2024 के आदेश के भी विरुद्ध है.

गौरतलब है कि असम सरकार द्वारा जून से शुरू किए गए कथित अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ अभियान के दौरान अब तक नौ जगहों से अतिक्रमण हटाया जा चुका है, जिससे 50,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर बंगाली भाषी मुसलमान हैं. विस्थापित लोगों का कहना है कि उनके पूर्वज इन जंगलों में इसलिए बस गए थे क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव में उनकी ज़मीन बह गई थी.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

AssamAssam newsmuslim news

Trending news

syria news
सीरिया और इजरायल के बीच बैठक की क्या है वजह, लिए जाएंगे ये फैसले?
Israel
Iran से जंग और चलती तो पत्तों की तरह बिखर जाता Israel; रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
iran
Iran ने निकाला तो अल्लाह का आ गया न्यौता, 52 अफगानियों की दर्दनाक मौत
gaza
Gaza के लिए नए सीजफायर प्रस्ताव में क्या है, जिसके लिए राज़ी है हमास?
turkey news
गजा के बच्चों के नाम 420 करोड़ की कुर्बानी; तुर्की एक्टर बुराक ने ठुकराई इजराइली डील
Bihar News
मुसलमान का गाय पालना भी गुनाह? हिंदूवादी नेता ने दंपति को 'गौ-तस्कर' बताकर धमकाया
Pakistan News
बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता, फौज पर लगा युवक की हत्या का इल्जाम
Nimisha Priya Case
कौन कर रहा था फर्जी फंडिंग का दावा? विदेश मंत्रालय ने निमिषा प्रिया मामले में खुलासा
Delhi News
बीवी पर था अवैध संबंध का शक, शौहर ने रच दी खौफनाक साजिश; अब चढ़ा पुलिस के हत्थे
Supreme Court
शादी की उम्र पर मुस्लिम पर्सनल लॉ की जीत; SC ने NCPCR की याचिका को बताया गैर-जरूरी
;