Assam: बुलडोज़र एक्शन से बंगाली मुसलमान परेशान; अब कोर्ट ने दिए कड़े आदेश

Assam News: असम में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जंगलों के लिए रिजर्व जमीन पर रह रहे लोगों को सात दिनों के अंदर इलाका खाली करने का निर्देश देते हुए कहा है कि अगर ये लोग अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो सरकार अतिक्रमण हटा सकती है. सरकार काफी वक्त से अतिक्रमण अभियान चलाए हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मुतास्सिर होने वाले बंगाली मुसमलमान है.

हाई कोर्ट का सख्त आदेश

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति अरुण देव चौधरी की खंडपीठ ने गोलाघाट जिले के दोयांग और नामरो के संरक्षित वन इलाकों में रहने वाले परिवारों को अगले रविवार तक वन इलाका खाली करने का आदेश दिया है.

साथ ही, ऐसी व्यवस्था बनाने का भी निर्देश दिया है जिससे मुस्तकबिल में संरक्षित वन इलाकों में फिर से अतिक्रमण न हो. अदालत ने कहा कि सरकार वन भूमि की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करे ताकि अवैध अतिक्रमण को रोका जा सके. अदालत ने यह भी कहा कि जंगलों में बाड़ और बोर्ड लगाए जाएं.

अदालत का सरकार को सख्त निर्देश

अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह ऐसी व्यवस्था करे जिससे वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण न हो सके. अदालत ने आगे कहा कि अगर अधिकारी ईमानदारी से काम करेंगे, तभी अवैध अतिक्रमण को रोका जा सकता है.

अदालत ने कहा कि अगर संरक्षित वनों में कोई अतिक्रमण पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए. दरअसल, पीड़ितों ने राज्य सरकार के नोटिस देने के बाद इस कदम के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. नोटिस में जंगलों में रहने वाले परिवारों को सात दिनों के भीतर अपने अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था.

पिटीशन में क्या कहा गया था?

याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया था कि जिला प्रशासन का नोटिस असम भूमि एवं राजस्व नियंत्रण अधिनियम, 1886 और असम भूमि नीति, 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है और सर्वोच्च न्यायालय के 13 दिसंबर, 2024 के आदेश के भी विरुद्ध है.

गौरतलब है कि असम सरकार द्वारा जून से शुरू किए गए कथित अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ अभियान के दौरान अब तक नौ जगहों से अतिक्रमण हटाया जा चुका है, जिससे 50,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर बंगाली भाषी मुसलमान हैं. विस्थापित लोगों का कहना है कि उनके पूर्वज इन जंगलों में इसलिए बस गए थे क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव में उनकी ज़मीन बह गई थी.