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Assam: बकरीद से पहले गौतस्करी के शक में दो मुस्लिम कारोबारियों की मॉब लिंचिंग

Assam Mob Lynching Before Bakrid: बकरीद से पहले असम में गौतस्करी के शक में उग्र हिंदूवादी मानसिकता के लोगों ने मुस्लिम समुदाय के दो व्यक्तियों की मॉब लिनचिंग कर हत्या कर दी. वहीं, एक अन्य गंभीर रूप से घायल है. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 23, 2026, 05:58 PM IST

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Assam Mob Lynching Before Bakrid: हाल ही में असम विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक बयान देते हुए कहा कि अगर 'बीफ' खाना है तो वह अपने घर में खाएं. वहीं, दूसरी ओर असम में गौतस्करी के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है. बकरीद से पहले असम के सोनितपुर जिले के भालुकपोंग गांव में बीते शुक्रवार (22 मई) को मुस्लिम समुदाय के कारोबारियों को भीड़ ने पीट-पिटकर मौत के घाट उतार दिया. वहीं, एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. 

भीड़ का आरोप है कि एक मिनी ट्रक में गौतस्करी हो रही थी. असम में मुसलमानों पर हो रहे लगातार हमलों ने मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मॉब लिंचिंग की घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस की  टीम पहुंची. सोनितपुर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस वरुण पुरकायस्थ ने जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. हालांकि अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. 

इसे भी पढ़ें: मौत की सजा से भारत वापसी तक; सऊदी में 20 साल की कैद हुई पूरी, वतन लौटेंगे अब्दुल रहीम

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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोनितपुर जिले के भालुकपोंग गांव में वहां के स्थानीय हिंदूवादी लोगों ने एक मिनी ट्रक को रोका, क्योंकि उनको शक था कि इस ट्रक में गौवंश की तस्करी की जा रही है. ट्रक में तीन गाय मिलने के बाद लोगों ने हमला संबंधित मुस्लिम व्यापारियों पर हमला कर दिया. ट्रक में तीन लोग थे, जिन्हें लोगों ने बेरहमी से पीटा, जिसके बाद दो की मौत हो गई. वहीं, एक अन्य गंभीर रूप से घायल है. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पीड़ित मोरीगांव ज़िले के रहने वाले हैं. 

इस मॉब लिंचिंग से एक दिन पहले यानी गुरुवार (21 मई) को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बकरीद की ओर इशारा करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट किया. उन्होंने कहा कि असम "मवेशी तस्करी के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस" दिखा रहा है. अगले हफ़्ते आने वाले त्योहार से पहले, हम पूरी तरह से सतर्क हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि जनवरी से अब तक राज्य में 850 से ज़्यादा कथित मवेशी चोरों को गिरफ़्तार किया गया है और 2,980 किलोग्राम से ज़्यादा बीफ़ ज़ब्त किया गया है.

गौरतलब है कि बकरीद से पहले मवेशी लेकर जाने वाले ट्रकों को रोकने, उत्पात मचाने और मवेशी ले जा रहे लोगों के साथ मार-पीट की कई घटना सामने आ चुकी है. पिछले दिनों हैदराबाद में भी गौवंश तस्करी के शक में हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने एक ट्रक को रोककर उत्पात मचाया, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के विधायक माजिद हुसैन मौके पर पहुंचे और संबंधित ट्रक पर खुद बैठकर उसे सुरक्षित निकलवाया. इस दौरान पुलिस और माजिद हुसैन के बीच कहासुनी भी हुई. 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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