Assam: कागजों की गलती या मुस्लिम होने की सजा? नौगांव के 15 मुसलमानों को देश छोड़ने का फरमान

Muslims Pushback by Assam BJP Govt: असम के नौगांव में एक बार फिर ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद 15 मुसलमानों को पुशबैक की तैयारी कर रही है. इसकी सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि पीड़ितों के परिजन भारतीय है और अब उन्हें ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित कर दिया है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 20, 2025, 09:34 PM IST

प्रतीकात्मक एआई तस्वीर
Assam Muslim Discrimination Cases: असम अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. असम को भारत का 'लाल नदियों और नीली पहाड़ियों की भूमि' कहा जाता है. लेकिन हालिया दिनों असम की खूबसूरत जमीन मुसलमानों के लिए नर्क बन गई है. बीजेपी की अगुवाई वाली हिमंता बिस्वा सरमा सरकार लगातार मुसलमानों को लेकर टार्गेट कर रही है. 

हिमंता बिस्वा सरमा सरकार पर विरोधी पार्टियां और मानवाधिकार संगठन मुसलमानों को टार्गेट करने के आरोप लगाते रहे हैं. हिमंता सरकार, असम के निवासियों को विशेष रुप से मुसलमानों को महज कागजी दस्तावेजों में त्रुटि के आधार पर सरहद के पार धकेल रही है. इसी तरह की कार्रवाई एक बार फिर असम के नौगांव जिले में देखने को मिला. यहां 15 मुसलमानों को फॉरेनर ट्रिब्यूनल की ओर से विदेशी घोषित किया है. इसके बाद नौगांव जिला प्रशासन ने उन्हें 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का नोटिस जारी कर दिया है. इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, फॉरेनर घोषित किए गए इन 15 लोगों में से 14 नागरिकों को ग्वालपाड़ा जिले के 'मटिया डिटेंशन सेंटर' में लाया गया. इसके बाद इन 14 लोगों को सीमा पर पुशबैक करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज (BSF) के जरिये इलाके में ले जाया गया. वहीं, 15 फॉरेनर घोषित नागरिकों में से एक शख्स अब तक लापता बताया जा रहा है.

पीड़ितों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है राहत
14 नागरिकों को पुशबैक के लिए बॉर्डर ले जाने की खबर सामने आई, तो असम के अलग-अलग संगठनों और लोगों से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. गुवाहाटी हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट इलियास अहमद ने इस पूरे मामले को बेहद दुखद बताया. उन्होंने कहा कि जिन लोगों को विदेशी घोषित किया गया है, उनके परिवार के सदस्य भारतीय नागरिक हैं. सिर्फ कागजातों में नाम की मामूली गलती की वजह से उन्हें फॉरेनर घोषित कर दिया गया. 
इलियास अहमद के मुताबिक, अगर ये लोग गुवाहाटी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, तो इन 15 नागरिकों को राहत मिल सकती है.

इस मामले पर मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ असम  (MUSA) ने कड़ा रुख अपनाया है. MUSA प्रमुख आशिक रब्बानी ने कहा कि असम में बहुत गलत हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ दस्तावेजों में नाम की गड़बड़ी के आधार पर 15 लोगों को फॉरेनर घोषित किया गया, जो पूरी तरह गलत है. आशिक रब्बानी ने असम सरकार से अपील की कि वह मुसलमानों के साथ ऐसा व्यवहार न करे और ऐलान किया कि MUSA इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठायेगी.

इन मुसलानों को ट्रिब्यूनल ने घोषित किया कथित विदेशी
फॉरेनर ट्रिब्यूनल की ओर से विदेशी घोषित किए गए 15 नागरिकों में धिंग की रहने वाली जहुरा खातून शामिल हैं. नौगांव टाउन के निवासी अब्दुल अजीज को भी फॉरेनर घोषित किया गया है. वहीं जुरिया इलाके से अहीदा खातून का नाम सूची में है. रुपहीहाट की रहने वाली अजुफा खातून को भी फॉरेनर करार दिया गया है. इसके अलावा राहा क्षेत्र से हुसैन अली और नजरुल इस्लाम का नाम सामने आया है.

बटद्वारा की फाजिला खातून, चामगुरी की रहने वाली अनुरा बेगम और आशा खातून को भी फॉरेनर घोषित किया गया है. राहा क्षेत्र से ही रहीम शेख, बुरेक अली और इदरीस अली का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. वहीं, कालीबार के रहने वाले रुस्तम अली, ताहेर अली को भी फॉरेनर घोषित किया गया है. इसके अलावा जखालबन्ध के रहने वाल अनवर खान का नाम भी लिस्ट में शामिल है. लिस्ट जारी होने के बाद पीड़ितों के परिवार परेशान हैं.

Assam newsNagaon NewsAssam Foreigners Tribunal Ordermuslim news

