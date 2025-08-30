बंगाली के बाद असम के मूल निवासी मुस्लिम भी BJP के निशाने पर; तोड़े जाएंगे उनके भी मकान

Assam News Today: असम में मुस्लिम समुदाय बुलडोजर एक्शन की जद में है. हालिया दिनों कई जिलों में बड़ी संख्या में मुस्लिम बहुल्य इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब यहां के इंडीजीनस मुसलमानों के घरों को डिमोलिश कर दिया गया है. हालांकि, इससे पहले असम के मु्ख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा आश्वासन दे चुके हैं कि इंडीजीनस मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाए जाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को ताक पर रखकर लगातार असम की बीजेपी सरकार के जरिये की जा रही कार्रवाई के खिलाफ गुवाहाटी के धीरेनपारा इलाके में इंडीजीनस मुस्लिम संगठन असम गोरिया परिषद की ओर से एक बड़ी जनसभा आयोजित की गई. इस जनसभा के दौरान प्रभावित परिवारों ने अपनी आपबीती सुनाई, जिनके घरों को ढहाने के लिए नोटिसा जारी किया गया है.

इंडीजीनस मुसलमानों के घरों पर चला बुलडोजर

इस वक्त असम में लगातार बुलडोजर एक्शन की वजह से यहां के मुस्लिम समुदाय में एक डर और असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है. हालांकि, कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बयान दिया था कि राज्य के गोरिया, मोरिया और देसी समुदाय के इंडीजीनस मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन इसके बावजूद गोलाघाट के ऊरियामघाट इलाके में 84 और लखीमपुर में 16 गोरिया परिवारों के घरों को अवैध बताते हुए डिमोलिशन का नोटिस दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, गुवाहाटी में भी करीब 200 गोरिया परिवारों को नोटिस थमाए जा चुके हैं. आने वाले दिनों में यहां बुलडोजर चलने की आशंका जताई जा रही है. जिससे मियां मुसलमानों के बाद अब इंडीजीनस मुसलमानों पर भी बेघर होने का खतरना मंडराने लगा है.

गोरिया मुस्लिमों ने सीएम से लगाई गुहार

इसी मुद्दे पर गुवाहाटी के धीरेनपारा में इंडीजीनस मुस्लिम संगठन असम गोरिया परिष के प्रमुख मोइनुल हक ने बताया कि "आज गोरिया और इंडीजीनस मुस्लिम समुदाय की एक बड़ी बैठक हुई. इसमें फैसला लिया गया है कि मुख्यमंत्री से फिर अपील करेंगे कि जिन परिवारों के घर गोलाघाट और लखीमपुर में तोड़े गए हैं, उन्हें दूसरी जगह पर जमीन और घर देकर बसाने की व्यवस्था की जाए." मोइनुल हक ने सीएम से मांग की कि "गुवाहाटी के कोटाबारी, काला पानी, धीरेनपारा और मालीगांव के गोरिया परिवारों को मिले नोटिस रद्द किए जाएं."

इस सभा में शामिल स्थानीय प्रभावित मुस्लिम परिवार के लोगों ने बताया कि उन्हें भी बेवजह सीधे बुलडोजर नोटिस थमा दिया गया है. प्रभावितों में से एक मुस्लिम औरत ने बताया कि "मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि इंडीजीनस मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन हकीकत इसके उलट है. गोलाघाट और लखीमपुर में हमारे घर तोड़े गए और अब गुवाहाटी में भी नोटिस मिल चुका है." उन्होंने मुख्यमंत्री से इस नोटिस को तुरंत रद्द करने की मांग की और जिनके घर तोड़े गए हैं, उन्हें नए घर की व्यवस्था करने की अपील की.

गैर-मुस्लिम को नहीं मिला नोटिस

स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि बुलडोजर नोटिस सिर्फ मुसलमानों को ही दिए जा रहे हैं. उनके मुताबिक, "पास-पड़ोस में रहने वाले हिंदू परिवारों को कोई नोटिस नहीं मिला, जबकि हम लोग भी असम के ही भूमिपुत्र हैं." असम गोरिया परिषद और प्रभावित परिवारों ने मुख्यमंत्री से जल्द से जल्द दखलअंदाजी करने और इंसाफ दिलाने की अपील की है.

(गुवाहाटी से शरीफ उद्दीन अहमद की रिपोर्ट)