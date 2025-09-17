Assam BJP के Islamophobic वीडियो ने मचाया बवाल, लोग सुना रहे खरी खोटी

Assam: असम में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ऑफिशियल X हैंडल से सोमवार को एक इस्लामोफोबिक एआई जनरेटेड वीडियो शेयर किए जाने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. इसके बाद से पार्टी की थू-थू हो रही है. सोशल मीडिया पर भी पार्टी को लोगों को गलत ठहरा रहे हैं. ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी सपोर्टर भी पार्टी की इस तुच्छ हरकत के विरोध में हैं.

असम विदआउट बीजेपी वीडियो

वीडियो में मुसलमानों को इस तरह दिखाया गया है जैसे वे सरकारी जमीनों पर कब्ज़ा कर रहे हों. 'Assam Without BJP' शीर्षक वाले इस वीडियो में दिखाया गया कि मुसलमान बड़ी तादाद में गुवाहाटी एयरपोर्ट, रंगघर, स्टेडियम और कस्बों पर कब्ज़ा कर रहे हैं. साथ ही कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान से जोड़ते हुए राहुल गांधी को एक पाकिस्तानी अधिकारी के साथ खड़ा दिखाया गया है.

We can’t let this dream of Paaijaan to be true!! pic.twitter.com/NllcbTFiwV Add Zee News as a Preferred Source — BJP Assam Pradesh (@BJP4Assam) September 15, 2025

असम बीजेपी की इस्लामोफोबिक वीडियो

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई और सवाल उठाया कि क्या इसका मकसद साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काना है. कई पत्रकारों, एक्टिविस्टों और राजनीतिक विश्लेषकों ने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह की पोस्ट मुसलमानों को बदनाम करने और नफरत फैलाने की कोशिश है.

'बीजेपी कर रही है हिंदू मुस्लिम राजनीति पर काम'

कई अन्य यूज़र्स ने भी कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदू-मुस्लिम राजनीति पर काम कर रही है. इससे पहले भी बीजेपी की झारखंड यूनिट ने ऐसा ही वीडियो जारी किया था, जिसमें मुसलमानों को लोगों के घरों पर कब्ज़ा करते दिखाया गया था.

बता दें, असम के सीएम हिमंत बिस्वा सर्मा को अकसर मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए टारगेट किया जाता रहा है. उनके फैसलों में अकसर मुस्लिम, मिया और मोमडन जैसे शब्द दिखते ही रहते हैं. इसी बात को साबित करते हुई ये वीडियो है, जो बताती है कि कैसे असम के सीएम की सियासत हिंदू-मुसलमान के इर्द गिर्द घूमती रहती है.