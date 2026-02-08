असम BJP की वीडियो पर बवाल, हिमंता बिस्वा सरमा को मुसलमानों पर फायरिंग करते दिखाया

Assam BJP Controversial Post: उत्तर पूर्वी राज्य असम में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और नफरत की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. भारतयी जनता पार्टी की अगुवाई वाली हिमंता बिस्वा सरमा सरकार लगातार मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और जुल्म के लिए बहुसंख्यक समुदाय को उकसाते हुए नजर आते रहे हैं. हालिया दिनों ने मुस्लिम रिक्शे वालों को कम किराया देने वाला विवादित बयान दिया था, वहीं अब असम बीजेपी की एक पोस्ट से हिमंता बिस्वा सरमा मुसलमानों के नरसंहार के लिए उकसाते हुए नजर आ रहे हैं.

असम में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर लगातार वोटों के धुव्रीकरण के आरोप लग रहे हैं. इसी कड़ी में असम बीजेपी के ऑफिशियल एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर शनिवार (7 फरवरी) को एक विवादित और आपत्तिजनक पोस्ट किया है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होते ही मुस्लिम समुदाय के साथ सियासी गलियारों में भी हलचल मच गई.

हिमंता बिस्वा सरमा जरिये मुसलमानों को गोली मारने की वीडियो वायरल

इस वीडियो में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को प्रतीकात्मक रूप से मुसलमानों पर पॉइंट-ब्लैंक रेंज से गोली चलाते हुए दिखाया गया है. वीडियो को बीजेपी ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट करते हुए "पॉइंट ब्लैंक शूट" जैसे कैप्शन दिया गया. इतना ही नहीं असमिया भाषा में 'विदेशियों से मुक्त असम', कोई रहम नहीं, तुम पाकिस्तान क्यों नहीं गए? और बांग्लादेशियों के लिए कोई माफी नहीं' जैसे टेक्स्ट भी दिखाई दे रहे हैं.

Point blank shot... pic.twitter.com/lDxSFHqGNq — BJP Assam Pradesh (@BJP4Assam) February 7, 2026

वीडियो में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को राइफल से निशाना लगाते हुए दिखाया गया है, जिसे असली फुटेज बताया जा रहा है, जबकि मुसलमानों की प्रतीकात्मक तस्वीर कथित तौर पर एआई से बनाई हुई मालूम पड़ती है. वीडियो में हिमंता बिस्वा सरमा ने तस्वीरों में दिखने वाले लोगों पर फायरिंग करते हैं. वीडियो के आखिर में कंधे पर बंदूक रखे हुए हिमंता बिस्वा सरमा एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने वेस्टर्न या काउबॉय स्टाइल की पोशाक पहने हुए दिखाया गया है.

फोटो में वह सिर पर काउबॉय हैट, हल्के रंग की शर्ट और ऊपर से स्टार बैज लगी लेदर वेस्ट या जैकेट पहने दिखाई दे रहे हैं, जो शेरिफ लुक का एहसास देती है. इसके साथ उन्होंने कमर पर बेल्ट और डार्क रंग की पैंट पहन रखी है, जबकि हाथ में रिवॉल्वर लिए उनका अंदाज फिल्मी 'वाइल्ड वेस्ट' शैली जैसा नजर आ रहा है. इसको मुसलमानों के नरसंहार से जोड़कर और बहादुरी का खिताब से जोड़कर देखा जा रहा है.

हालिया दिनों ने मुसलमानों को परेशान करने के लिए उकसाया

हालिय दिनों मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा अपने विवादित बयानों को लेकर पहले भी आलोचना का सामना कर चुके हैं. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, विपक्षी नेताओं और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने उनके भाषणों को 'घृणास्पद और विभाजनकारी' बताया. दरअसल, डिगबोई में एक कार्यक्रम के दौरान हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा था कि वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रीवीजन (SIR) के जरिये वह मियां लोगों को परेशान करना चाहते हैं." इतना ही नहीं हिमंता बिस्वा सरमा ने 'मिया मुसलमानों' को तंग करने की अपील भी की थी और उदाहरण देते हुए कहा था कि अगर रिक्शा का किराया 5 रुपये है तो 4 रुपये ही दें, जिससे वह तंग आकर असम छोड़ दें.

