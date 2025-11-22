तुम लोगों की वजह से असम के लोग बदनाम; मुसलमानों पर BJP के वीडियो पर बवाल

Assam बीजेपी ने सोशल मीडिया पर मुसलमानों को लेकर एक वीडियो शेयर किया है, जिसको लेकर पार्टी की काफी मजम्मत भी हो रही है. वहीं कुछ लोग इसका सीधे तौर पर समर्थन भी करते नदर आ रहे हैं.
Assam: असम राज्य के चुनाव में कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं और इससे पहले वही हिंदू मुसलमान वाली सियासत जारी हो गई है. असम बीजेपी ने एक बेहद शर्मनाक वीडियो जापी किया है, जिसमें एक मुस्लिम शख्स को देशद्रोही के तौर पर प्रस्तुत किया गया है. जिससे भारत को अपना देश मानने के लिए कहा जा रहा है, हालांकि वह पाकिस्तान को अपना मुल्क बता रहा है.
वीडियो में एक मुस्लिम शख्स को असमिया भाषा सीखते हुए दिखाया गया है. वीडियो के कैप्शन में इस्तेमाल किया गया शब्द "पाइजान" आमतौर पर बांग्ला-भाषी मुसलमानों से जुड़ा माना जाता है, खासकर बराक घाटी और निचले असम में रहने वालों से. इन्हें कभी-कभी बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी के रूप में भी देखा जाता है.
वीडियो, जिसे X पर साझा किया गया, उसमें एक व्यक्ति को असमिया सीखने में संघर्ष करते दिखाया गया है. इसमें "आमी ओखोमिया नोहोउ दुखी या" जैसे वाक्य बोले जाते हैं. इस वीडियो में शख्स कहता है कि मुझे चुनाव से पहले असमिया भाषा सिखओ, ताकि मैं इसे सबी से बोल सकूं. वीडियो में टीचर कहता है असमीज़ भाषा में कहता है कि बोले भारत हमारा है. जिस पर वहां बैठा शख्स कहता है कि पाकिस्तान हमारा है.
जिसमें टीचर चिल्लाकर कहता है कि तुम ऐसे नहीं सीख सकते हो, तुम लोगों की वजह से ही असम के लोगों की इमेज खराब हो रही है. असम में बीजेपी की रणनीति का एक अहम हिस्सा असमिया मुसलमानों और मियां मुसलमानों के बीच अंतर को रेखांकित करना रहा है. आलोचकों का कहना है कि इससे मतदाताओं का ध्रुवीकरण बढ़ सकता है.
यह घटना असम में सांस्कृतिक जुड़ाव, पहचान और राजनीतिक ध्रुवीकरण पर चल रही बहस को फिर सामने लाती है. राज्य के चुनावी माहौल में भाषा और पहचान का मुद्दा लगातार केंद्र में बना हुआ है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो पर मिले जुले रिएक्शन सामने आ रहे हैं.