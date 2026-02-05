CM हिमंत बिस्वा की बढ़ी मुश्किलें, मिया मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान को लेकर धड़ाधड़ FIR

Advertisement
Complaint Against CM Himanta: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ  'असम सिविल सोसाइटी' ने शिकायत दर्ज कराई है.  'असम सिविल सोसाइटी' ने  हिमंता पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरती बयान देने का आरोप लगाया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 05, 2026, 10:07 AM IST

Complaint Against CM Himanta: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के द्वारा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरती बयान देने के आरोप में थाने में लिखित शिकायत दी गई है. साथ ही FIR करने की मांग की गई है. यह शिकायत  'असम सिविल सोसाइटी' की ओर से दी गई है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर आरोप है कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों से बंगाली मूल के मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान दे रहे हैं.

बीते सोमवार को असम के गुवाहाटी के लतामल पुलिस स्टेशन में हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई. थाने के प्रभारी ने CM हिमंता के खिलाफ 'असम सिविल सोसाइटी' की शिकायत स्वीकार कर ली है. शिकायत के साथ 18 पेज का हलफनामा, अखबार के लेख और वीडियो क्लिप वाली एक पेन ड्राइव भी है. शिकायत में कहा गया है कि 24 से 129 जनवरी के बीच मुख्यमंत्री सरमा ने जानबूझकर मीडिया के सामने बंगाली मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक और भड़काऊ टिप्पणियां कीं. उन्होंने एक खास संप्रदाय के खिलाफ नफरत और दुश्मनी फैलाई.

गौरतलब है कि हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ 'असम सिविल सोसाइटी' की ओर से अध्यक्ष हाफिज राशिद अहमद चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर अब्दुल मन्नान और कार्यकारी सदस्य अब्दुर रहीम सिकदार ने शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में यह भी कहा गया है कि न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य के अलग-अलग हिस्सों में एक खास समुदाय के खिलाफ कार्रवाई और सज़ा की घटनाएं पहले ही हो चुकी हैं, जो मुख्यमंत्री के हेट स्पीच की वजह से हुई थीं. शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री के बयान से पब्लिक शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा है और यह इंडियन पीनल कोड की धारा 1970/196/3020/299 और 353 के तहत सज़ा का प्रावधान है.

पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने और हेट स्पीच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, शिकायत करने वालों ने लतासाल पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज से मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ इन नियमों के तहत रिपोर्ट दर्ज करने और सही कार्रवाई करने की रिक्वेस्ट की है.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में एक बयान में लोगों से आह्वान किया था कि वे मिया मुसलमानों को परेशान करें और अगर कोई मिया रिक्शावाला 5 रुपये किराया मांगता है, तो उसे चार रुपये ही दो. ताकि वे लोग परेशान होकर असम से भाग जाए. इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया. लोगों ने हिमंता के बयान की निंदा की. 

