Assam CM को सता रहा हार का डर! UP, बिहार से लेंगे वोट; कांग्रेस ने सरमा पर संगीन इल्जाम

Assam News: असम के मुख्यमंत्री को हार का डर सताने लगा है और इसी वजह से यूपी और बिहार के लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल कर रहे हैं. यह कहना है कांग्रेस का, जिन्होंने लोगों को सावधान रहने की अपील की है.
Assam News: बीजेपी पर कांग्रेस हमेशा से वोट चोरी का इल्जाम लगाती आई है. अब अपोजीशन ने एक और बड़ा इल्जाम लगाया है, जिसमें असम के सीएम फंसते नजर आ रहे हैं. कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा पर आरोप लगाया है कि वे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपनी कुर्सी बचाने के लिए वोटर लिस्ट में यूपी और बिहार के लोगों के नाम शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं.
असम कांग्रेस के अध्यक्ष गुरु गोगोई ने डेरी में एक कार्यक्रम में कहा कि असम के लोग सरमा को पसंद नहीं करते, वे मुख्यमंत्री सरमा से नाराज हैं. उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों का गुस्सा भाजपा के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है. इसलिए सरमा दूसरे राज्यों के लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं.
ध्यान रहे कि गोगोई का यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन (SIR) का आदेश दिया है. इस दौरान गोगोई ने कहा कि राजनीतिक दल, मीडिया और असमिया इंटरेस्ट ग्रुप्स को सावधान रहना चाहिए ताकि बाहरी राज्यों के लोग असम विधानसभा चुनाव में वोट न दे सकें.
गोगोई ने बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा है. उन्होंने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री सरना बहुत परेशान हैं और उन्होंने AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल से कॉन्टैक्ट किया है. गोगोई ने यह भी आरोप लगाया कि सरमा को बचाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी भी जल्द ही असम आ सकते हैं.
गौरतलब है कि असम में कांग्रेस की लीडरशिप वाली आठ विपक्षी पार्टियों ने मिलकर असेंबली इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, जिसमें कांग्रेस, CPI (M), राजौरी दल, असम जातीय परिषद (ML), जनता दल असम (JDA) और APNLC शामिल हैं.