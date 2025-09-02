Assam में मौलान असद मदनी क्यों बोले, मैं बांग्लादेश जाने के लिए हूं तैयार?
Assam: मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि मैं बांग्लादेश जाने के लिए तैयार हूं. लेकिन, मेरे बाप-दादा इस देश की आजादी के लिए जंग लड़ चुके हैं. मुझे भी असम के सीएम बांग्लादेश भेजना चाहते हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 02, 2025, 03:09 PM IST

Assam: ऑल इंडिया जमीयत उलेमा-ए-हिंद के चीफ मौलाना असद मदनी ने कहा कि मैं बांग्लादेश जाने के लिए तैयार हूं. उन्होंने मीडिया से खिताब होते हुए कहा कि असम के मुख्यमंत्री हीरो हैं और मैं जीरो हूं. उनसे मेरा कोई मुकाबला नहीं है, मैं एक छोटा आदमी हूं और उनसे मेरी क्या बराबरी?

असम पहुंचे हैं मौलान मदनी

मौलाना असद मदनी ने कहा कि असम के सीएम हर किसी को बांग्लादेश भेजना चाहते हैं. वह मुझे भी बांग्लादेश भेजना चाहते हैं. मैं उनके राज्य में हूं, कल यहां आया था और अगर वह मुझे बांग्लादेश या जेल भेजना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं. इसके साथ ही उन्होंने असम में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर भी सवाल किया. उन्होंने कहा कि असम में हो रहा बुलडोजर एक्शन सुप्रीम कोर्ट के नियम के हिसाब से नहीं हो रहा है.

मेरे बाप दादा ने लड़ी है जंग

मौलान असद ने कहा कि मेरे बाप दाका भारत की आज़ादी के लिए लड़े थे. मुझे भी असम के सीएम बांग्लादेश भेजना चाहते हैं. उन्होंने इसके साथ ही कहा कि ये कार्रवाई असम के मुसलमानों के खिलाफ हो रही है और जल्द से जल्द इस पर रोक लगनी चाहिए.

इसके साथ ही मौलान असद मदनी ने कहा कि जो लोग बांग्लादेशी है उन्हें बांग्लादेश भेजना चाहिए. भारतीयों के घरों पर बुलडोजर चलाना सही नहीं है और ये संविधान के खिलाफ काम है. उन्होंने कहा कि मैंने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा, वहां लोग अब भी उस इलाके में रह रहे हैं जहां बुलडोजर चला है. वह अब बेघर हो चुके हैं.

बता दें, असम के सीएम पर लगातार मुसलमानों के खिलाफ कदम उठाने का इल्जाम लगता आया है. हाल ही में कई जगहों पर सीएम के आदेश पर बुलडोजर चसाया गया जिसमें भारी तादाद में मुस्लिम मुतास्सिर हुए.

असम के सीएम का बेतुका बयान

असम के सीएम ने एक प्रोग्राम के दौरान कहा था कि जो भारत की संस्कृति और कानूनों का सम्मान करते हैं उन मुसलमानों को कोई समस्या नहीं होगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो मुसलमान भारत को अपनी मातृ भूमि मानते हैं वह हमारे साथ हैं.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

